вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині виявили 88 нелегальних перевізників, які працюють через «BlaBlaCar»

На Волині виявили 88 нелегальних перевізників, які працюють через «BlaBlaCar»
У Луцьку активно перевіряють легкові таксі на наявність документів та таксометрів.

Про це стало відомо на Координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху, яка відбулася сьогодні, 26 червня, - пише прес-служба Волинської ОДА.

Начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук своєю чергою зауважив, що посадовими особами управління проводяться рейдові перевірки перевізників, які їздять без відповідних ліцензійних і дозвільних документів.

"На адресу управління часто надходять скарги на перевізників по міжобласних маршрутах, які здебільшого за допомогою ресурсу «BlaBlaCar» здійснюють пошук пасажирів на комерційній основі та здійснюють регулярні перевезення без дозвільних документів. Загалом, за пів року було виявлено 88 нелегалів, які отримали штрафів на 200 тисяч гривень, легкових таксі оштрафовано на 306 тисяч гривень. Активну допомогу надає нам патрульна поліція. Наші працівники часто в складі екіпажів здійснюють рейди, – зазначив Віталій Антонович.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевізники, нелегали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині виявили 88 нелегальних перевізників, які працюють через «BlaBlaCar»
Сьогодні, 15:57
На трасі Луцьк-Рівне вандали позрізали болгаркою дорожні знаки
Сьогодні, 15:42
У луцькому джаз-клубі виступить оригінальний колектив
Сьогодні, 15:36
У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:16
У луцькому парку і Теремнівських ставках – «заражені» кліщі
Сьогодні, 15:14
Схожі новини
Повідомили, які перевізники просили підвищити вартість проїзду у Луцьку Повідомили, які перевізники просили підвищити вартість проїзду у Луцьку
23 травень, 09:56
У Луцьку чотири маршрути будуть обслуговувати нові перевізники У Луцьку чотири маршрути будуть обслуговувати нові перевізники
15 травень, 12:59
Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку Підлітки з Бангладешу, яких мали привезти на Волинь, втекли з притулку
25 квітень, 16:09
На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму На Волині знайшли нелегалів з Бангладешу і В'єтнаму
19 квітень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині виявили 88 нелегальних перевізників, які працюють через «BlaBlaCar»
Сьогодні, 15:57
 0
На трасі Луцьк-Рівне вандали позрізали болгаркою дорожні знаки
Сьогодні, 15:42
 0
У луцькому джаз-клубі виступить оригінальний колектив
Сьогодні, 15:36
 0
У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:16
 0
У луцькому парку і Теремнівських ставках – «заражені» кліщі
Сьогодні, 15:14
 0
Медіа
відео
1/8
﻿