На Волині виявили 88 нелегальних перевізників, які працюють через «BlaBlaCar»
Сьогодні, 15:57
У Луцьку активно перевіряють легкові таксі на наявність документів та таксометрів.
Про це стало відомо на Координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху, яка відбулася сьогодні, 26 червня, - пише прес-служба Волинської ОДА.
Начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук своєю чергою зауважив, що посадовими особами управління проводяться рейдові перевірки перевізників, які їздять без відповідних ліцензійних і дозвільних документів.
"На адресу управління часто надходять скарги на перевізників по міжобласних маршрутах, які здебільшого за допомогою ресурсу «BlaBlaCar» здійснюють пошук пасажирів на комерційній основі та здійснюють регулярні перевезення без дозвільних документів. Загалом, за пів року було виявлено 88 нелегалів, які отримали штрафів на 200 тисяч гривень, легкових таксі оштрафовано на 306 тисяч гривень. Активну допомогу надає нам патрульна поліція. Наші працівники часто в складі екіпажів здійснюють рейди, – зазначив Віталій Антонович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо на Координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху, яка відбулася сьогодні, 26 червня, - пише прес-служба Волинської ОДА.
Начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській області Віталій Конончук своєю чергою зауважив, що посадовими особами управління проводяться рейдові перевірки перевізників, які їздять без відповідних ліцензійних і дозвільних документів.
"На адресу управління часто надходять скарги на перевізників по міжобласних маршрутах, які здебільшого за допомогою ресурсу «BlaBlaCar» здійснюють пошук пасажирів на комерційній основі та здійснюють регулярні перевезення без дозвільних документів. Загалом, за пів року було виявлено 88 нелегалів, які отримали штрафів на 200 тисяч гривень, легкових таксі оштрафовано на 306 тисяч гривень. Активну допомогу надає нам патрульна поліція. Наші працівники часто в складі екіпажів здійснюють рейди, – зазначив Віталій Антонович.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині виявили 88 нелегальних перевізників, які працюють через «BlaBlaCar»
Сьогодні, 15:57
На трасі Луцьк-Рівне вандали позрізали болгаркою дорожні знаки
Сьогодні, 15:42
У луцькому джаз-клубі виступить оригінальний колектив
Сьогодні, 15:36
У Луцьку очікують грозу і сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:16
У луцькому парку і Теремнівських ставках – «заражені» кліщі
Сьогодні, 15:14