На Волині виявили 88 нелегальних перевізників, які працюють через «BlaBlaCar»

У Луцьку активно перевіряють легкові таксі на наявність документів та таксометрів.Про це стало відомо на Координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху, яка відбулася сьогодні, 26 червня, - пише прес-служба Волинської ОДА.Начальник управління Укртрансбезпеки у Волинській областісвоєю чергою зауважив, що посадовими особами управління проводяться рейдові перевірки перевізників, які їздять без відповідних ліцензійних і дозвільних документів."На адресу управління часто надходять скарги на перевізників по міжобласних маршрутах, які здебільшого за допомогою ресурсу «BlaBlaCar» здійснюють пошук пасажирів на комерційній основі та здійснюють регулярні перевезення без дозвільних документів. Загалом, за пів року було виявлено 88 нелегалів, які отримали штрафів на 200 тисяч гривень, легкових таксі оштрафовано на 306 тисяч гривень. Активну допомогу надає нам патрульна поліція. Наші працівники часто в складі екіпажів здійснюють рейди, – зазначив Віталій Антонович.