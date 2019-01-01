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У волинянки знайома вкрала 20 тисяч гривень

У волинянки знайома вкрала 20 тисяч гривень
У селі Радовичі Іваничівського району жінка винесла з хати волинянки 20 тисяч гривень.

Про це пише БУГ.

Як повідомили в Іваничівському відділі поліції, 26-го червня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила про зникнення грошей.

Виявилося, що кошти вкрала знайома, яка гостювала в будинку вихідними.

Поліція затримала жінку, при ній була частина грошей. У скоєному зізналася.

Проводиться слідство.
У волинянки знайома вкрала 20 тисяч гривень

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Теги: крадіжка, Волинь
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