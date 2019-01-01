У волинянки знайома вкрала 20 тисяч гривень





Про це пише



Як повідомили в Іваничівському відділі поліції, 26-го червня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила про зникнення грошей.



Виявилося, що кошти вкрала знайома, яка гостювала в будинку вихідними.



Поліція затримала жінку, при ній була частина грошей. У скоєному зізналася.



Проводиться слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Радовичі Іваничівського району жінка винесла з хати волинянки 20 тисяч гривень.Про це пише БУГ Як повідомили в Іваничівському відділі поліції, 26-го червня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила про зникнення грошей.Виявилося, що кошти вкрала знайома, яка гостювала в будинку вихідними.Поліція затримала жінку, при ній була частина грошей. У скоєному зізналася.Проводиться слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію