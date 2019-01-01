У волинянки знайома вкрала 20 тисяч гривень
Сьогодні, 10:52
У селі Радовичі Іваничівського району жінка винесла з хати волинянки 20 тисяч гривень.
Про це пише БУГ.
Як повідомили в Іваничівському відділі поліції, 26-го червня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила про зникнення грошей.
Виявилося, що кошти вкрала знайома, яка гостювала в будинку вихідними.
Поліція затримала жінку, при ній була частина грошей. У скоєному зізналася.
Проводиться слідство.
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Про це пише БУГ.
Як повідомили в Іваничівському відділі поліції, 26-го червня до правоохоронців звернулася жінка та повідомила про зникнення грошей.
Виявилося, що кошти вкрала знайома, яка гостювала в будинку вихідними.
Поліція затримала жінку, при ній була частина грошей. У скоєному зізналася.
Проводиться слідство.
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