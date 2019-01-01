«Таргани завдовжки з палець», – лучанка про квартиру сусідів-нечупар. ФОТО

У квартирі №884, що на Соборності, 37а у Луцьку, панує антисанітарія.Про це на порталі Відкрите місто повідомилаНагадаємо, питання про проблеми з цією квартироюТекст звернення подаємо без змін.«По проспекту Соборності 37а кв 84, проживає жінка з вадами зору та її повнолітнім сином, який є її опікуном, довели квартиру, яка належить організації УТОС до антисанітарії ( в той час коли УТОС бездіяв), тарганами завбільшки з мізинець кишить весь під'їзд,бо в квартирі сміттям завалено повністю все помешкання. Неодноразово звертались в дану організацію, щоб привели до належного стану майно, яке їм належить, на що керівництво відповідали, що вплинути ніяк не можуть, усіляко відхрещуючись від даної проблеми(якщо організація, якій належить ця квартира не може забезпечити нормальне існування для інших мешканців цього будинку, то хто тоді?). Дана проблема не вирішується багато років, так як УТОС бездіє.Піднявши документи дана жінка з сином, ще тоді малолітнім, була переселена з квартири більшої по площі в меншу, за що, дана особа почала таким чином мстити всім мешканцям будинку (які до цього не причетні),виливає фекалії, зносить різний непотріб, розводить котів, та створила антисанітарію, яка загрожує епідемією, чим хоче зробити нестерпні умови для життя усього під'їзду. Можна зробити висновок, що коли багато років тому УТОС був зацікавлений переселити цю жінку, вони це зробили, а зараз коли ми не можемо жити, задихаємось від смороду і з нами у квартирах живуть таргани, вони за їхніми словами не можуть зайти у квартиру і не можуть навести лад та забезпечити нормальні добросусідські відносини.За рік, який ми проживаємо в даному під'їзді, обходивши усіх людей, які могли б вплинути на цю не просту ситуацію, домоглися лише того, що з даної квартири було вивезено сміття (6 камазів з маленької однокімнатної квартири), та потравлено тарганів, які ще всерівно лазять по всьому під'їзду.Те, що зроблено вище вказане, вирішило проблему частково, так як запах залишився, тому, що у квартирі замість підлоги втоптано фекалії та різний непотріб ,нашарування якого приблизно 10см,який гниє, як у свинарнику. На даний час квартира 84 по проспекту Соборності 37а не придатна для проживання тому, що це загрожує життю та здоров'ю її мешканців. Дана жінка перебуває на лікуванні у спеціалізовану закладі, місце перебування сина не відоме.Вимагаємо, щоб УТОС забезпечив нормальні умови для проживання людини з вадами зорута її сина і надалі слідкувати за своїм майном, та вимагати від людей, які проживають в їхній підвідомчій квартирі дотримуватись санітарних норм, як того вимагає закон.Просимо усі організації, які повинні вирішувати такі проблеми забезпечити нормальний санітарний стан, та привести квартиру в придатний стан для проживання, так як люди, які в ній проживають, забезпечити цього не зможуть. ЛЮДИ НЕ МОЖУТЬ ЖИТИ ЯК У ХЛІВІ, ДЛЯ ЦЬОГО Є ДЕРЖАВА, ЯКА ПОВИННА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ТА ПІКЛУВАТИСЯ ПРО НИХ, ПРИ ПОТРЕБІ НАВЧИТИ, ДЛЯ ЦЬОГО ІСНУЮТЬ СОЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗАРОБІТНІ ПЛАТИ», – йдеться у тексті звернення.