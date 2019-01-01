вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ні стихійному басейну»: лучани просять розібратися із каналізацію, через яку затоплює місто

«Ні стихійному басейну»: лучани просять розібратися із каналізацію, через яку затоплює місто
Лучани просять полагодити несправну зливову каналізацію через яку затоплює деякі вулиці міста.

Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Гайдучик Ірина Іванівна.

Зі слів авторки допису, уже більше 10 років під час зливових дощів вулиці Воїнів-афганців та Кравчука перетворюються на басейн, який ні переїхати, ні пройти неможливо.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО

"Надзвичайно гостро проблема постає в сезон дощів, які в Луцьку тривають протягом усього весняного, літнього та осіннього сезону. Через несправність зливових каналізацій, вода доходить до першого поверху будинку, що за адресою Воїнів-афганців, 7, затоплює підвали, підмиває фундамент будинку, про що неодноразово знімались відео-сюжети місцевим телебаченням. Крім того, постійні дощі повністю зруйнували асфальтовану прибудинкову територію, яка перетворилась на суцільні ями", - йдеться у повідомені

Тож вимогами петиції є:

1. Визначити проблему, як пріоритетну і до кінця 2019 року відремонтувати зливову каналізацію перетину вулиць Кравчука та Воїнів-інтернаціоналістів,7.

2. Зважаючи на аварійність ситуації, відремонтувати у 2019 році прибудинкову територію за адресою Воїнів-афганців,7.

Підтримати ініціативу лучанинки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1269

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: петиція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 17:43
«Ні стихійному басейну»: лучани просять розібратися із каналізацію, через яку затоплює місто
Сьогодні, 17:40
У Луцьку відкрили новий ресторан із садом на даху
Сьогодні, 17:28
На Волині через ремонт дороги іноземець перекинувся на мотоциклі
Сьогодні, 17:15
«Гордий своєю командою»: Порошенко представив кандидата від «ЄС» на 23-му окрузі Юрія Сковороду
Сьогодні, 17:02
Схожі новини
«Поклоняємось базарам, а не Богу»: у Луцьку просять не відкривати ринки у неділю «Поклоняємось базарам, а не Богу»: у Луцьку просять не відкривати ринки у неділю
Сьогодні, 16:12
Тварини хочуть тиші: у Луцьку просять заборонити гучні заходи на іподромі Тварини хочуть тиші: у Луцьку просять заборонити гучні заходи на іподромі
24 червень, 19:24
Не минуло і двох днів: у Луцьку просять повернути «старі» маршрути тролейбусів №1 та №2 Не минуло і двох днів: у Луцьку просять повернути «старі» маршрути тролейбусів №1 та №2
24 червень, 14:17
У Луцьку просять заборонити продаж «породистих» собак без документів У Луцьку просять заборонити продаж «породистих» собак без документів
21 червень, 17:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
Сьогодні, 17:43
 0
«Ні стихійному басейну»: лучани просять розібратися із каналізацію, через яку затоплює місто
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку відкрили новий ресторан із садом на даху
Сьогодні, 17:28
 0
На Волині через ремонт дороги іноземець перекинувся на мотоциклі
Сьогодні, 17:15
 0
«Гордий своєю командою»: Порошенко представив кандидата від «ЄС» на 23-му окрузі Юрія Сковороду
Сьогодні, 17:02
 0
Медіа
відео
1/8
﻿