«Ні стихійному басейну»: лучани просять розібратися із каналізацію, через яку затоплює місто
Сьогодні, 17:40
Лучани просять полагодити несправну зливову каналізацію через яку затоплює деякі вулиці міста.
Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Гайдучик Ірина Іванівна.
Зі слів авторки допису, уже більше 10 років під час зливових дощів вулиці Воїнів-афганців та Кравчука перетворюються на басейн, який ні переїхати, ні пройти неможливо.
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"Надзвичайно гостро проблема постає в сезон дощів, які в Луцьку тривають протягом усього весняного, літнього та осіннього сезону. Через несправність зливових каналізацій, вода доходить до першого поверху будинку, що за адресою Воїнів-афганців, 7, затоплює підвали, підмиває фундамент будинку, про що неодноразово знімались відео-сюжети місцевим телебаченням. Крім того, постійні дощі повністю зруйнували асфальтовану прибудинкову територію, яка перетворилась на суцільні ями", - йдеться у повідомені
Тож вимогами петиції є:
1. Визначити проблему, як пріоритетну і до кінця 2019 року відремонтувати зливову каналізацію перетину вулиць Кравчука та Воїнів-інтернаціоналістів,7.
2. Зважаючи на аварійність ситуації, відремонтувати у 2019 році прибудинкову територію за адресою Воїнів-афганців,7.
Підтримати ініціативу лучанинки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1269
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Про це у Єдиній системі місцевих петицій написала Гайдучик Ірина Іванівна.
Зі слів авторки допису, уже більше 10 років під час зливових дощів вулиці Воїнів-афганців та Кравчука перетворюються на басейн, який ні переїхати, ні пройти неможливо.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьк – у воді через негоду. ФОТО. ВІДЕО
"Надзвичайно гостро проблема постає в сезон дощів, які в Луцьку тривають протягом усього весняного, літнього та осіннього сезону. Через несправність зливових каналізацій, вода доходить до першого поверху будинку, що за адресою Воїнів-афганців, 7, затоплює підвали, підмиває фундамент будинку, про що неодноразово знімались відео-сюжети місцевим телебаченням. Крім того, постійні дощі повністю зруйнували асфальтовану прибудинкову територію, яка перетворилась на суцільні ями", - йдеться у повідомені
Тож вимогами петиції є:
1. Визначити проблему, як пріоритетну і до кінця 2019 року відремонтувати зливову каналізацію перетину вулиць Кравчука та Воїнів-інтернаціоналістів,7.
2. Зважаючи на аварійність ситуації, відремонтувати у 2019 році прибудинкову територію за адресою Воїнів-афганців,7.
Підтримати ініціативу лучанинки можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1269
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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