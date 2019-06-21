На Волині через ремонт дороги іноземець перекинувся на мотоциклі
Сьогодні, 17:15
У Ковелі білорус впав з мотоцикла на проїжджу частину дороги, де будівельна фірма поклала новий асфальтобетон.
Про це пише Район.Ковель.
За даними поліції, 21 червня 2019 троку о 13 годині в Ковелі на вулиці Луцькій він впав з мотоцикла ВМW на проїжджу частину, оскільки не стежив за автодорожньою обстановкою.
В судовому засіданні білорус своєї провини не визнав та пояснив, що дорожньо-транспортна пригода сталась не в результаті порушення правил дорожнього руху з його сторони, а у зв’язку з тим, що дорожнє покриття на цій ділянці дороги було покрите тягучою речовиною і саме це стало причиною падіння мотоцикла на лівий бік.
Цей факт в суді підтвердила свідок пригоди.
Актом обстеження ділянки вуличної шляхової мережі від 21.06.2019 року підтвердили, що дійсно дорожнє покриття там мало «забруднення рідкою в’язкою речовиною».
В результаті суддя закрив провадження за відсутності в діях мотоцикліста з Білорусі складу адмінправопорушення.
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Про це пише Район.Ковель.
За даними поліції, 21 червня 2019 троку о 13 годині в Ковелі на вулиці Луцькій він впав з мотоцикла ВМW на проїжджу частину, оскільки не стежив за автодорожньою обстановкою.
В судовому засіданні білорус своєї провини не визнав та пояснив, що дорожньо-транспортна пригода сталась не в результаті порушення правил дорожнього руху з його сторони, а у зв’язку з тим, що дорожнє покриття на цій ділянці дороги було покрите тягучою речовиною і саме це стало причиною падіння мотоцикла на лівий бік.
Цей факт в суді підтвердила свідок пригоди.
Актом обстеження ділянки вуличної шляхової мережі від 21.06.2019 року підтвердили, що дійсно дорожнє покриття там мало «забруднення рідкою в’язкою речовиною».
В результаті суддя закрив провадження за відсутності в діях мотоцикліста з Білорусі складу адмінправопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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