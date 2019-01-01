вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині викрили спробу іноземця вивезти українку в сексуальне рабство

На Волині викрили спробу іноземця вивезти українку в сексуальне рабство
Працівники міжрайонного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону спільно з рівненськими правоохоронцями викрили спробу іноземця вивезти українку в бордель.

Разом з волинськими прикордонниками спецоперацію провели слідчі слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області за участі поліцейських відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, працівників ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області, - повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненській області.

Громадянин Німеччини, маючи намір на отримання незаконного прибутку, підшукав та завербував 22-річну жительку Рівного для подальшого переправлення через державний кордон України і сексуальної експлуатації в одному з борделів Німеччини.

Разом із рівнянкою 51-річного громадянина Німеччини затримали в міжнародному пункті пропуску Ягодин.

Чоловікові слідчі слідчого управління за процесуального погодження із прокуратурою області повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту. Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та потерпілих.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, кримінал, Ягодин, сексуальне рабство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Де та за скільки можна відпочити на Світязі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин – у списках на обмін полоненими
Сьогодні, 22:15
Директор волинського державного підприємства вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень
Сьогодні, 21:46
На Волині викрили спробу іноземця вивезти українку в сексуальне рабство
Сьогодні, 21:21
У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО
Сьогодні, 20:55
Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО
Сьогодні, 20:40
Схожі новини
На «Ягодині» виявили крадену автівку На «Ягодині» виявили крадену автівку
25 червень, 15:23
Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині Назвали найпоширеніші причини ДТП на Волині
19 червень, 12:40
Чоловік намагався провезти на Волинь декілька тонн вживаної техніки Чоловік намагався провезти на Волинь декілька тонн вживаної техніки
19 червень, 10:00
Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО
14 червень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин – у списках на обмін полоненими
Сьогодні, 22:15
 0
Директор волинського державного підприємства вимагав хабар у розмірі 70 тисяч гривень
Сьогодні, 21:46
 0
На Волині викрили спробу іноземця вивезти українку в сексуальне рабство
Сьогодні, 21:21
 0
У селищі на Волині розгорнули найбільший в світі державний прапор України. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
Порошенко у Луцьку представив Моклицю кандидатом від «ЄС». ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿