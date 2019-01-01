На Волині викрили спробу іноземця вивезти українку в сексуальне рабство

Працівники міжрайонного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону спільно з рівненськими правоохоронцями викрили спробу іноземця вивезти українку в бордель.Разом з волинськими прикордонниками спецоперацію провели слідчі слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області за участі поліцейських відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, працівників ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області, - повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненській області.Громадянин Німеччини, маючи намір на отримання незаконного прибутку, підшукав та завербував 22-річну жительку Рівного для подальшого переправлення через державний кордон України і сексуальної експлуатації в одному з борделів Німеччини.Разом із рівнянкою 51-річного громадянина Німеччини затримали в міжнародному пункті пропуску Ягодин.Чоловікові слідчі слідчого управління за процесуального погодження із прокуратурою області повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту. Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та потерпілих.