На Волині викрили спробу іноземця вивезти українку в сексуальне рабство
Сьогодні, 21:21
Працівники міжрайонного оперативно-розшукового відділу Луцького прикордонного загону спільно з рівненськими правоохоронцями викрили спробу іноземця вивезти українку в бордель.
Разом з волинськими прикордонниками спецоперацію провели слідчі слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області за участі поліцейських відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, працівників ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області, - повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненській області.
Громадянин Німеччини, маючи намір на отримання незаконного прибутку, підшукав та завербував 22-річну жительку Рівного для подальшого переправлення через державний кордон України і сексуальної експлуатації в одному з борделів Німеччини.
Разом із рівнянкою 51-річного громадянина Німеччини затримали в міжнародному пункті пропуску Ягодин.
Чоловікові слідчі слідчого управління за процесуального погодження із прокуратурою області повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту. Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та потерпілих.
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Разом з волинськими прикордонниками спецоперацію провели слідчі слідчого управління ГУНП за процесуального керівництва прокуратури Рівненської області за участі поліцейських відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, працівників ВБКОЗ УСБУ в Рівненській області, - повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненській області.
Громадянин Німеччини, маючи намір на отримання незаконного прибутку, підшукав та завербував 22-річну жительку Рівного для подальшого переправлення через державний кордон України і сексуальної експлуатації в одному з борделів Німеччини.
Разом із рівнянкою 51-річного громадянина Німеччини затримали в міжнародному пункті пропуску Ягодин.
Чоловікові слідчі слідчого управління за процесуального погодження із прокуратурою області повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту. Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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