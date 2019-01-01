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В аварії загинув патрульний поліцейський

В аварії загинув патрульний поліцейський
Учора, 27 червня, ввечерів ДТП загинув патрульний поліцейський роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції Чернігівської області сержант поліції Ігор Чмир.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у Facebook.

Ввечері, 27 червня, патрульний їхав на власному авто, не впорався з керуванням та потрапив у ДТП. На жаль, ця поїздка стала останньою у його житті.

Додають, що Ігор Чмир вступив до лав патрульної поліції у 2017 році, з честю та гідністю вірно служив українському народові.

Нещодавно поліцейському виповнилося 24 роки.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Ігоря. Сумуємо разом із вами. Світла пам'ять", - йдеться у повідомленні.

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Теги: ДТП, аварія, смерть, патрульний, Ігор Чмир
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