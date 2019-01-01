На Волині знайшли авто, двері якого «нафарширували» бурштином
Сьогодні, 13:01
Сьогодні, 28 червня, близько третьої ночі, в пункті пропуску «Устилуг» виявили автівку, "нафаршировану" бурштином.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Інформують, що у пункт пропуску прибув легковик Audi, яким їхав громадянин України.
За інформацією прикордонників та враховуючи наявні ризики, транспортний засіб вивели з загального потоку руху для проведення поглибленого огляду.
Згодом в чотирьох бокових дверцях автівки, доступ до яких став можливий після демонтажу пластмасової декоративної накладки, прикордонники виявили каміння бурштину різного розміру загальною вагою майже 5 кг.
Водія притягнули до відповідальності, а каміння вилучили для подальшої оцінки та проведення експертизи.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Інформують, що у пункт пропуску прибув легковик Audi, яким їхав громадянин України.
За інформацією прикордонників та враховуючи наявні ризики, транспортний засіб вивели з загального потоку руху для проведення поглибленого огляду.
Згодом в чотирьох бокових дверцях автівки, доступ до яких став можливий після демонтажу пластмасової декоративної накладки, прикордонники виявили каміння бурштину різного розміру загальною вагою майже 5 кг.
Водія притягнули до відповідальності, а каміння вилучили для подальшої оцінки та проведення експертизи.
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