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На Волині знайшли авто, двері якого «нафарширували» бурштином

На Волині знайшли авто, двері якого «нафарширували» бурштином
Сьогодні, 28 червня, близько третьої ночі, в пункті пропуску «Устилуг» виявили автівку, "нафаршировану" бурштином.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Інформують, що у пункт пропуску прибув легковик Audi, яким їхав громадянин України.

За інформацією прикордонників та враховуючи наявні ризики, транспортний засіб вивели з загального потоку руху для проведення поглибленого огляду.

Згодом в чотирьох бокових дверцях автівки, доступ до яких став можливий після демонтажу пластмасової декоративної накладки, прикордонники виявили каміння бурштину різного розміру загальною вагою майже 5 кг.

Водія притягнули до відповідальності, а каміння вилучили для подальшої оцінки та проведення експертизи.

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Теги: бурштин, Устилуг, Волинь
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