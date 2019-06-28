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Перебрав з алкоголем: на Волині випускник потрапив до лікарні

Перебрав з алкоголем: на Волині випускник потрапив до лікарні
У Володимирі-Волинському школяр потрапив до ліркані у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє інтернет-видання «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинської поліції.

Зазначимо, що 27 червня у Володимир-Волинських випускників шкіл був випускний.

Хлопець 2002 року народження сильно перебрав алкоголю. Забрали його до лікарні з нічного клубу «ДвіжОк».

Відомо, що випускник закінчив Володимир-Волинську Гімназію ім. Олександра Цинкаловського.

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Теги: випускник, алкоголь, Волинь
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