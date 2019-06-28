Перебрав з алкоголем: на Волині випускник потрапив до лікарні
Сьогодні, 09:58
У Володимирі-Волинському школяр потрапив до ліркані у стані сильного алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє інтернет-видання «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинської поліції.
Зазначимо, що 27 червня у Володимир-Волинських випускників шкіл був випускний.
Хлопець 2002 року народження сильно перебрав алкоголю. Забрали його до лікарні з нічного клубу «ДвіжОк».
Відомо, що випускник закінчив Володимир-Волинську Гімназію ім. Олександра Цинкаловського.
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Про це повідомляє інтернет-видання «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинської поліції.
Зазначимо, що 27 червня у Володимир-Волинських випускників шкіл був випускний.
Хлопець 2002 року народження сильно перебрав алкоголю. Забрали його до лікарні з нічного клубу «ДвіжОк».
Відомо, що випускник закінчив Володимир-Волинську Гімназію ім. Олександра Цинкаловського.
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