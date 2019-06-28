Перебрав з алкоголем: на Волині випускник потрапив до лікарні





Про це повідомляє інтернет-видання «



Зазначимо, що 27 червня у Володимир-Волинських випускників шкіл був випускний.



Хлопець 2002 року народження сильно перебрав алкоголю. Забрали його до лікарні з нічного клубу «ДвіжОк».



Відомо, що випускник закінчив Володимир-Волинську Гімназію ім. Олександра Цинкаловського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському школяр потрапив до ліркані у стані сильного алкогольного сп'яніння.Про це повідомляє інтернет-видання « Княжий Град » із посиланням на зведення Володимир-Волинської поліції.Зазначимо, що 27 червня у Володимир-Волинських випускників шкіл був випускний.Хлопець 2002 року народження сильно перебрав алкоголю. Забрали його до лікарні з нічного клубу «ДвіжОк».Відомо, що випускник закінчив Володимир-Волинську Гімназію ім. Олександра Цинкаловського.

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