Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО





Випускний відбувся 29 червня.



Світлини і відео зі свята опублікували на сторінці Голобського НВК, – пише



Початок випускного розпочався з червоної доріжки та батьківських рушників для щасливої долі. Після чого відбулася урочиста частина і концертна програма.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Голобах випускники урочисто попрощалися з рідною школою.Випускний відбувся 29 червня.Світлини і відео зі свята опублікували на сторінці Голобського НВК, – пише «Район.Ковель» Початок випускного розпочався з червоної доріжки та батьківських рушників для щасливої долі. Після чого відбулася урочиста частина і концертна програма.

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