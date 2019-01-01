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Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО

Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
У Голобах випускники урочисто попрощалися з рідною школою.

Випускний відбувся 29 червня.

Світлини і відео зі свята опублікували на сторінці Голобського НВК, – пише «Район.Ковель».

Початок випускного розпочався з червоної доріжки та батьківських рушників для щасливої долі. Після чого відбулася урочиста частина і концертна програма.

Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО

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Теги: Випускний, Голоби, Ковель, Волинь
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