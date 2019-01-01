Як відгуляли випускний у Голобах. ФОТО
Сьогодні, 17:53
У Голобах випускники урочисто попрощалися з рідною школою.
Випускний відбувся 29 червня.
Світлини і відео зі свята опублікували на сторінці Голобського НВК, – пише «Район.Ковель».
Початок випускного розпочався з червоної доріжки та батьківських рушників для щасливої долі. Після чого відбулася урочиста частина і концертна програма.
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Випускний відбувся 29 червня.
Світлини і відео зі свята опублікували на сторінці Голобського НВК, – пише «Район.Ковель».
Початок випускного розпочався з червоної доріжки та батьківських рушників для щасливої долі. Після чого відбулася урочиста частина і концертна програма.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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