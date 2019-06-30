У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей. ФОТО
Сьогодні, 03:05
У Кам’янець-Подільському близько 15.00 на вулиці Шевченка зупинилося оглядове колесо – у пастці на великій висоті опинилися люди.
На допомогу прибули рятувальники з автодрабиною та спецобладнанням - пишуть Факти.
На щастя, їм вдалося зняти цілими та неушкодженими сімох людей, троє з яких – діти віком 8, 10 та 11 років.
Причина несправності оглядового колеса з’ясовується.
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На допомогу прибули рятувальники з автодрабиною та спецобладнанням - пишуть Факти.
На щастя, їм вдалося зняти цілими та неушкодженими сімох людей, троє з яких – діти віком 8, 10 та 11 років.
Причина несправності оглядового колеса з’ясовується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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