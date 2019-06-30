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У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей. ФОТО

У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей. ФОТО
У Кам’янець-Подільському близько 15.00 на вулиці Шевченка зупинилося оглядове колесо – у пастці на великій висоті опинилися люди.

На допомогу прибули рятувальники з автодрабиною та спецобладнанням - пишуть Факти.

На щастя, їм вдалося зняти цілими та неушкодженими сімох людей, троє з яких – діти віком 8, 10 та 11 років.

Причина несправності оглядового колеса з’ясовується.

У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей. ФОТО
У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей. ФОТО
У Кам’янці-Подільському на колесі огляду застрягли семеро людей. ФОТО

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Теги: атракціон, колесо огяду, рятувальники
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