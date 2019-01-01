У пожежі на Волині загинув чоловік





Так, у селі Диковини Горохівського району на місці пожежі у дерев’яному житловому будинку знайшли тіло 57-річного пенсіонера, - пише ДСНС України у Волинській області.



Загалом, у період 24 – 30 червня рятувальники на Волині ліквідували 35 пожеж.

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