У пожежі на Волині загинув чоловік
Сьогодні, 11:11
На Волині у вогні загинула людина.
Так, у селі Диковини Горохівського району на місці пожежі у дерев’яному житловому будинку знайшли тіло 57-річного пенсіонера, - пише ДСНС України у Волинській області.
Загалом, у період 24 – 30 червня рятувальники на Волині ліквідували 35 пожеж.
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Так, у селі Диковини Горохівського району на місці пожежі у дерев’яному житловому будинку знайшли тіло 57-річного пенсіонера, - пише ДСНС України у Волинській області.
Загалом, у період 24 – 30 червня рятувальники на Волині ліквідували 35 пожеж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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