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У пожежі на Волині загинув чоловік

У пожежі на Волині загинув чоловік
На Волині у вогні загинула людина.

Так, у селі Диковини Горохівського району на місці пожежі у дерев’яному житловому будинку знайшли тіло 57-річного пенсіонера, - пише ДСНС України у Волинській області.

Загалом, у період 24 – 30 червня рятувальники на Волині ліквідували 35 пожеж.

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Теги: пожежа, Волинь
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