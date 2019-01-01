вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Попросив подзвонити: у Луцьку шахрай заволодів телефоном волинянки

Попросив подзвонити: у Луцьку шахрай заволодів телефоном волинянки
У Луцьку чоловік пограбував жінку. Під приводом здійснення телефонного дзвінка він узяв телефон та втік.

Про це йдеться у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Від шахрайства потерпіла 21-річна жителька Ківерцівського району. Вона повідомила поліцію, що ввечері 30 червня по проспекту Соборності в Луцьку невідома особа під приводом здійснення телефонного дзвінка, незаконно заволоділа її мобільним телефоном.

Сума збитків становить – 5 тис. грн.

Поліцейські здійснюють усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину і притягнення її до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахрай, Волинь, грабіжник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Любі мої порохоботи», або Як Порошенко на Волині представляв «Європейську Солідарність». ФОТОРЕПОРТАЖ
Нове обличчя волинської «інфекційки». ФОТОРЕПОРТАЖ
Яких працівників на Волині потребують найбільше: ТОП-20 вакансій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському місті на двох вулицях відключать воду
Сьогодні, 15:28
П'ятигорець розповів про можливі наслідки позову Портнова до Порошенка. ФОТО
Сьогодні, 15:18
Попросив подзвонити: у Луцьку шахрай заволодів телефоном волинянки
Сьогодні, 15:12
У західних областях України пройдуть дощі
Сьогодні, 14:53
«ПортCity» розігрує відпочинок у ОАЕ*
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
Волинянин переслав шахраям 5,5 тисяч гривень за неіснуючий скутер Волинянин переслав шахраям 5,5 тисяч гривень за неіснуючий скутер
27 травень, 09:20
«Ваш родич у поліції»: волинянку ошукали на 50 тисяч гривень «Ваш родич у поліції»: волинянку ошукали на 50 тисяч гривень
23 травень, 14:53
Волинянина, який хотів придбати талони на бензин, «розвели» шахраї Волинянина, який хотів придбати талони на бензин, «розвели» шахраї
21 травень, 09:48
Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв Перерахував 5 тисяч за неіснуючий станок: волинянин потрапив на гачок шахраїв
16 травень, 15:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомі деталі пожежі у луцькій новобудові, де розташований ресторан «На вогні»
Сьогодні, 15:41
 0
У волинському місті на двох вулицях відключать воду
Сьогодні, 15:28
 0
П'ятигорець розповів про можливі наслідки позову Портнова до Порошенка. ФОТО
Сьогодні, 15:18
 0
Попросив подзвонити: у Луцьку шахрай заволодів телефоном волинянки
Сьогодні, 15:12
 0
У західних областях України пройдуть дощі
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿