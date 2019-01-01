Попросив подзвонити: у Луцьку шахрай заволодів телефоном волинянки
Сьогодні, 15:12
У Луцьку чоловік пограбував жінку. Під приводом здійснення телефонного дзвінка він узяв телефон та втік.
Про це йдеться у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Від шахрайства потерпіла 21-річна жителька Ківерцівського району. Вона повідомила поліцію, що ввечері 30 червня по проспекту Соборності в Луцьку невідома особа під приводом здійснення телефонного дзвінка, незаконно заволоділа її мобільним телефоном.
Сума збитків становить – 5 тис. грн.
Поліцейські здійснюють усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину і притягнення її до відповідальності.
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Про це йдеться у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Від шахрайства потерпіла 21-річна жителька Ківерцівського району. Вона повідомила поліцію, що ввечері 30 червня по проспекту Соборності в Луцьку невідома особа під приводом здійснення телефонного дзвінка, незаконно заволоділа її мобільним телефоном.
Сума збитків становить – 5 тис. грн.
Поліцейські здійснюють усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, причетної до скоєння злочину і притягнення її до відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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