На підприємстві «Нововолинськводоканал» загинула жінка





Трагедія трапилася 20 червня близько 16:00 в бункерному відділенні каналізаційно-насосної станції № 3 водоканалу, – повідомляє



Працівницю направили до реанімаційного відділення Нововолинської ЦМЛ без свідомості.



Внаслідок отриманої травми, не приходячи до свідомості, жінка померла.



До Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня слідчим Нововолинського відділення поліції внесено відомості за ч. 2 ст. 271 КК України – порушення вимог законодавства про охорону праці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На підприємстві «Нововолинськводоканал» під час виконання робіт на виробництві жінка отримала травми несумісні з життям.Трагедія трапилася 20 червня близько 16:00 в бункерному відділенні каналізаційно-насосної станції № 3 водоканалу, – повідомляє Буг Працівницю направили до реанімаційного відділення Нововолинської ЦМЛ без свідомості.Внаслідок отриманої травми, не приходячи до свідомості, жінка померла.До Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня слідчим Нововолинського відділення поліції внесено відомості за ч. 2 ст. 271 КК України – порушення вимог законодавства про охорону праці.

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