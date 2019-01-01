У селі під Луцьком відкриють ЦНАП





Про це інтернет-виданню Алла Пігула.



Боратинська громада виграла проект у другому раунді в рамках програми «U-LEAD з Європою» у напрямку «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення». Коли ЦНАП відкриють, то однозначно створять зручні умови на місці для мешканців. Людям не потрібно буде їздити до Луцька чи ще кудись, аби отримати необхідні послуги.



«В районі чи в міському ЦНАПі є черги, а я думаю, що в нас їх не буде. Ми хочемо спрямувати свою діяльність на забезпечення прозорості та відкритості. Хочемо, щоб люди бачили, що сільська рада наближена до людей, і що вона працює для них. Звичайно, хочемо й підвищити якість послуг. Сьогодні в нас немає тієї кількості послуг, які потребують наші жителі. Ми хочемо, щоб людям було приємно звертатися до нас, тому й прагнемо цього», – зауважила Алла Пігула.



У Боратині, в центральному офісі, надаватимуть 10 груп послуг, а на віддалених робочих місцях, у селах Промінь та Баїв, по 5 груп послуг – найнеобхідніші. Тобто людям з Цеперева не потрібно буде їхати аж в Боратин, щоб отримати довідку, вони це зможуть зробити у Баєві – центра статростату.



Зокрема, у Боратині надаватимуть послуги державної реєстрації актів цивільного стану (народження, одруження, смерті), реєстрації місця проживання, послуги соціального характеру, тобто це й державні допомоги, житлові субсидії тощо. Боратинський ЦНАП уклав договір з Державною міграційною службою у Волинській області, і буде робити вклейку фото в паспорт (25 і 45 років). Але не виготовлятиме паспорти самостійно, тому що поруч Луцьк, і така послуга не буде вигідною.





Також хочуть взяти державного реєстратора, який виконуватиме реєстрацію речових прав на нерухоме майно, реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Розглядають також співпрацю з Держгеокадастром, тобто надаватимуть відомості з державного кадастру, послуги з державної реєстрації земельних ділянок.



«На сьогодні в нас є віддалене робоче місце з Пенсійного фонду – приїжджає до нас працівник і ми надаємо ці послуги. І звичайно, всі місцеві послуги: довідки «земельні», «житлові», тобто будь-що», – зауважила керівниця ЦНАПу Алла.



А на віддалених робочих місцях надаватимуть 5 груп послуг. Це також державна реєстрація актів цивільного стану, реєстрація місця проживання, послуги соціального характеру. Також будуть вклеювати фото в паспорти, і надаватимуть всі необхідні довідки.



Загалом сьогодні відділи Центру надають жителям громади 69 послуг. Але в громаді хочуть, аби їх було не менше, ніж 100.



Алла Пігула розповіла, що до них в громаду приїжджали представники програми «U-LEAD з Європою», оглядали приміщення і вирішили, що за кошти сільської ради робитимуть ремонт в приміщеннях, а за кошти програми зроблять програмне забезпечення, закуплять меблі та проведуть навчання з персоналом.



«Поки цього всього не прийшло, бо проходять певні етапи, як і в кожному проекті. На сьогоднішній день ми узгоджуємо всі документи, перелік послуг, і вже на кілька днів липня заплановані навчання персоналу ЦНАПу. Воно розраховане близько на 90 годин, яке проводитимуть представники програми «U-LEAD з Європою», – пояснила Алла Пігула.



В основне приміщення ЦНАПу в Боратині з бюджету громади використали орієнтовно 200 тисяч гривень на ремонт, а в Промені – понад 100 тисяч. У Баєві – ремонт зробили до того, і він відповідає вимогам. Тепер чекають програмного забезпечення від U-LEADу.



Мешканці Боратинської ОТГ сьогодні можуть отримати в ЦНАПі основні послуги – соціальні, пенсійні, згодом послуги Державної міграційної служби, адже по суті Центр надання адмінпослуг діє. Єдине, що стримує ЦНАП запрацювати на повну потужність – це відсутність технічного програмного забезпечення.



Приміщення ЦНАПу складатиметься з чотирьох кімнат. Перша кімната – зона інформування та зона очікування. Тут буде й дитячий куточок, стенди, диванчики й телевізор, по якому транслюватимуть інформаційні ролики. Інші кімната – громадська приймальня, де й голова зможе приймати людей, третя – фронт-офіс на чотири робочих місця, де безпосередньо надаватимуть послуги. І четверта – кімната персоналу.



У ЦНАПі працюватиме семеро осіб, двоє на віддалених робочих місцях (в Промені та Баєві), і п’ять в основному офісі.



«Чекаємо вивіски, програмного забезпечення, тоді й офіційно запрацює ЦНАП, який ми старатимемося робити потужним, аби він надавав послуги на рівні Луцького. Сподіваємося, що запрацює восени, якщо не буде ніяких затримок», – наголосила Алла Пігула.



У Боратинському ЦНАПі буде функціонувати відкритий (прозорий) офіс, тобто всі працівники сидітимуть в одній кімнаті. Таким чином витісняють кабінетну систему. Керівниця ЦНАПу додала, що вони хочуть, аби люди приходили до Центру і отримували всі потрібні послуги на місці.



«Ми справді працюємо. Я була вже не на одному тренінгу в Києві з U-Leadом. Я бачу, що там працюють професіонали. Там працюють люди, які хочуть побачити результат. І ми теж націлені якнайшвидше це все зробити», – підсумувала начальниця Боратинського ЦНАПу Алла Пігула.



Додамо, що Боратинська об’єднана громада є однією з найбагатших в Україні, та найбагатшою на Волині відповідно до розміру власних надходжень. У 2018 році Боратинська ОТГ отримала 90,8 мільйонів гривень власних надходжень. Сума власних доходів на одного жителя громади, відкоригована на суму реверсної дотації становить – 9 806 гривень.



Боратинська громада включає в себе три сільських ради (Боратинська, Промінська і Баївська) та 12 сіл (Боратин, Голишів, Новостав, Рованці, Баїв, Городище, Цеперів, Промінь, Вербаїв, Коршовець, Лучиці та Мстишин).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Боратинській ОТГ завдяки програмі «U-LEAD з Європою» запрацює повноцінний сучасний ЦНАП.Про це інтернет-виданню Район.in.ua розповіла начальниця відділу ЦНАП виконавчого комітету Боратинської сільської радиБоратинська громада виграла проект у другому раунді в рамках програми «U-LEAD з Європою» у напрямку «Покращення якості надання адміністративних послуг для населення». Коли ЦНАП відкриють, то однозначно створять зручні умови на місці для мешканців. Людям не потрібно буде їздити до Луцька чи ще кудись, аби отримати необхідні послуги.«В районі чи в міському ЦНАПі є черги, а я думаю, що в нас їх не буде. Ми хочемо спрямувати свою діяльність на забезпечення прозорості та відкритості. Хочемо, щоб люди бачили, що сільська рада наближена до людей, і що вона працює для них. Звичайно, хочемо й підвищити якість послуг. Сьогодні в нас немає тієї кількості послуг, які потребують наші жителі. Ми хочемо, щоб людям було приємно звертатися до нас, тому й прагнемо цього», – зауважила Алла Пігула.У Боратині, в центральному офісі, надаватимуть 10 груп послуг, а на віддалених робочих місцях, у селах Промінь та Баїв, по 5 груп послуг – найнеобхідніші. Тобто людям з Цеперева не потрібно буде їхати аж в Боратин, щоб отримати довідку, вони це зможуть зробити у Баєві – центра статростату.Зокрема, у Боратині надаватимуть послуги державної реєстрації актів цивільного стану (народження, одруження, смерті), реєстрації місця проживання, послуги соціального характеру, тобто це й державні допомоги, житлові субсидії тощо. Боратинський ЦНАП уклав договір з Державною міграційною службою у Волинській області, і буде робити вклейку фото в паспорт (25 і 45 років). Але не виготовлятиме паспорти самостійно, тому що поруч Луцьк, і така послуга не буде вигідною.Також хочуть взяти державного реєстратора, який виконуватиме реєстрацію речових прав на нерухоме майно, реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. Розглядають також співпрацю з Держгеокадастром, тобто надаватимуть відомості з державного кадастру, послуги з державної реєстрації земельних ділянок.«На сьогодні в нас є віддалене робоче місце з Пенсійного фонду – приїжджає до нас працівник і ми надаємо ці послуги. І звичайно, всі місцеві послуги: довідки «земельні», «житлові», тобто будь-що», – зауважила керівниця ЦНАПу Алла.А на віддалених робочих місцях надаватимуть 5 груп послуг. Це також державна реєстрація актів цивільного стану, реєстрація місця проживання, послуги соціального характеру. Також будуть вклеювати фото в паспорти, і надаватимуть всі необхідні довідки.Загалом сьогодні відділи Центру надають жителям громади 69 послуг. Але в громаді хочуть, аби їх було не менше, ніж 100.Алла Пігула розповіла, що до них в громаду приїжджали представники програми «U-LEAD з Європою», оглядали приміщення і вирішили, що за кошти сільської ради робитимуть ремонт в приміщеннях, а за кошти програми зроблять програмне забезпечення, закуплять меблі та проведуть навчання з персоналом.«Поки цього всього не прийшло, бо проходять певні етапи, як і в кожному проекті. На сьогоднішній день ми узгоджуємо всі документи, перелік послуг, і вже на кілька днів липня заплановані навчання персоналу ЦНАПу. Воно розраховане близько на 90 годин, яке проводитимуть представники програми «U-LEAD з Європою», – пояснила Алла Пігула.В основне приміщення ЦНАПу в Боратині з бюджету громади використали орієнтовно 200 тисяч гривень на ремонт, а в Промені – понад 100 тисяч. У Баєві – ремонт зробили до того, і він відповідає вимогам. Тепер чекають програмного забезпечення від U-LEADу.Мешканці Боратинської ОТГ сьогодні можуть отримати в ЦНАПі основні послуги – соціальні, пенсійні, згодом послуги Державної міграційної служби, адже по суті Центр надання адмінпослуг діє. Єдине, що стримує ЦНАП запрацювати на повну потужність – це відсутність технічного програмного забезпечення.Приміщення ЦНАПу складатиметься з чотирьох кімнат. Перша кімната – зона інформування та зона очікування. Тут буде й дитячий куточок, стенди, диванчики й телевізор, по якому транслюватимуть інформаційні ролики. Інші кімната – громадська приймальня, де й голова зможе приймати людей, третя – фронт-офіс на чотири робочих місця, де безпосередньо надаватимуть послуги. І четверта – кімната персоналу.У ЦНАПі працюватиме семеро осіб, двоє на віддалених робочих місцях (в Промені та Баєві), і п’ять в основному офісі.«Чекаємо вивіски, програмного забезпечення, тоді й офіційно запрацює ЦНАП, який ми старатимемося робити потужним, аби він надавав послуги на рівні Луцького. Сподіваємося, що запрацює восени, якщо не буде ніяких затримок», – наголосила Алла Пігула.У Боратинському ЦНАПі буде функціонувати відкритий (прозорий) офіс, тобто всі працівники сидітимуть в одній кімнаті. Таким чином витісняють кабінетну систему. Керівниця ЦНАПу додала, що вони хочуть, аби люди приходили до Центру і отримували всі потрібні послуги на місці.«Ми справді працюємо. Я була вже не на одному тренінгу в Києві з U-Leadом. Я бачу, що там працюють професіонали. Там працюють люди, які хочуть побачити результат. І ми теж націлені якнайшвидше це все зробити», – підсумувала начальниця Боратинського ЦНАПу Алла Пігула.Додамо, що Боратинська об’єднана громада є однією з найбагатших в Україні, та найбагатшою на Волині відповідно до розміру власних надходжень. У 2018 році Боратинська ОТГ отримала 90,8 мільйонів гривень власних надходжень. Сума власних доходів на одного жителя громади, відкоригована на суму реверсної дотації становить – 9 806 гривень.Боратинська громада включає в себе три сільських ради (Боратинська, Промінська і Баївська) та 12 сіл (Боратин, Голишів, Новостав, Рованці, Баїв, Городище, Цеперів, Промінь, Вербаїв, Коршовець, Лучиці та Мстишин).

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