Де волиняни можуть відпочити на Хрінницькому водосховищі: ціни та умови. ФОТО

Хрінницьке водосховище користується попитом серед волинян. Тут є кілька баз відпочинку та оздоровчих комплексів, які можна обрати для того, щоб гарно провести час.Хрінницьке водосховище створене у 1957 році на річці Стир, яка відноситься до басейну Прип’яті. Його створили, щоб забезпечити роботу Хрінницької гідроелектростанції, а також для відпочинку та риболовлі, - пише РадіоТрек.Розташоване водосховище в межах двох районів Демидівського Рівненської області та Горохівського Волинської області.Площа водосховища - 2500 га. Глибина сягає подекуди до 3-7 метрів, на ямах та руслі річки буває і більше.Відстань від Луцька до Хрінників автомобільними дорогами загального користування становить — 39 кілометрів.Для комфорту та незабутнього відпочинку, його потрібно детально спланувати, враховуючи всі деталі. Тому до вашої уваги підбірка місць відпочинку, ціни та умови на відпочинкових базах.Знаходиться в селі Товпижин Демидівського району. Це база Державного підприємства “Луцький ремонтний завод “Мотор”.Керуючий базою відпочинку «Мотор»розповів: "Порівняно з минулим роком ціни на проживання у нас зовсім не змінилися. Тільки збільшився туристичний збір. Торік він був 1,75 гривні, в цьому році 20,86 гривні.Плата за харчування також зросла. Було 204, а тепер 231 гривня. Це дворазове харчування на одну людину на день (сніданок та обід)".Тут кімнати з холодильником, посудом (туалет, душ в дворі). Є номери покращенного типу: в блоці три кімнати на блок — туалет, умивальник є гаряча вода, кухня (душ в дворі) або кімната із туалетом й душем.На базі також є кухня для приготування їжі, сауна з басейном, прокат катамаранів та човнів, більярд, мангал та дрова для шашликів.Знаходиться в селі Хрінники Демидівського району. Власниця бази відпочинку «Маяк» Алла Крот розповіла: "Ціни у порівнянні з торішніми не змінилися. Двомісний номер коштує 300 гривень, чотиримісний звичайний - 500 і чотиримісний –люкс – 800. Лише тримісний номер коштував торік 380, тепер – 400. У дво- та тримісних кімнатах санвузол та душ - на блок, у чотиримісних - на кімнату"На території є кафе, де можна замовити страви домашньої кухні. Є дитячий майданчик, прокат катамаранів, човнів, банана, таблетки. З розваг у нас – дискотека.Знаходиться у селі Хрінники. Тут налічується 20 місць.Власник бази Максим Лещук поінформував: "Ціни у порівнянні з минулим роком не змінилися: 125-150 з людини за місце за добу залежно від комфортності номера. Так, чотиримісний номер коштує 500 грн. У номерах – душ, санвузол, холодильник".Є кафе, ігрова кімната для дітей, ігрові комп'ютерні приставки."На вихідні на липень у нас вже неможливо замовити місця. Бо маємо постійних відвідувачів, які бронюють кімнати заздалегідь. Хіба, можна приїжджати у будні", - додав власник.Теж базується в селі Хрінники. Комплекс належить "Укртелекому". Зараз тут оздоровлюють дітей. Втім, у серпні, коли будуть вільні місця, готові приймати на відпочинок і сім'ї.Директор "Чайки"розповіла:"Вартість путівки дитячої - 407 гривень за день (з 5-разовим харчуванням) та 432 гривні - для дорослого. Пріоритет відпочинку - 21 день".