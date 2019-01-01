У селі на Волині вночі горів мікроавтобус
Сьогодні, 11:24
У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району горіла господарська будівля та мікроавтобус Ford Transit.
Інцидент трапився 2 липня о 00:06, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області у facebook.
Пожежу локалізували о 00:26 та повністю ліквідували о 00:56 рятувальники на 2-х пожежних автоцистернах.
Ймовірна попередня причина пожежі - коротке замикання електричної мережі в моторному відсіку автомобіля.
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Інцидент трапився 2 липня о 00:06, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області у facebook.
Пожежу локалізували о 00:26 та повністю ліквідували о 00:56 рятувальники на 2-х пожежних автоцистернах.
Ймовірна попередня причина пожежі - коротке замикання електричної мережі в моторному відсіку автомобіля.
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