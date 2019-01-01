У селі на Волині вночі горів мікроавтобус





Інцидент трапився 2 липня о 00:06, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області у facebook.



Пожежу локалізували о 00:26 та повністю ліквідували о 00:56 рятувальники на 2-х пожежних автоцистернах.



Ймовірна попередня причина пожежі - коротке замикання електричної мережі в моторному відсіку автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району горіла господарська будівля та мікроавтобус Ford Transit.Інцидент трапився 2 липня о 00:06, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області у facebook.Пожежу локалізували о 00:26 та повністю ліквідували о 00:56 рятувальники на 2-х пожежних автоцистернах.Ймовірна попередня причина пожежі - коротке замикання електричної мережі в моторному відсіку автомобіля.

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