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У селі на Волині вночі горів мікроавтобус

У селі на Волині вночі горів мікроавтобус
У селі Раків-Ліс Камінь-Каширського району горіла господарська будівля та мікроавтобус Ford Transit.

Інцидент трапився 2 липня о 00:06, - інформує Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області у facebook.

Пожежу локалізували о 00:26 та повністю ліквідували о 00:56 рятувальники на 2-х пожежних автоцистернах.

Ймовірна попередня причина пожежі - коротке замикання електричної мережі в моторному відсіку автомобіля.

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Теги: пожежа, Волинь
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