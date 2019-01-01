«Хочу дихати»: у волинському місті через сморід організовують «віче»





Про це на уАндрій Медина.



Зібрання планують на 8 липня.



"Хочеш дихати чистим повітрям у своєму місті? Приходь 8-го липня в понеділок на виїздне засідання екологічної комісії у місті Нововолинську. Початок зборів - 18:00, у міському клубі на 5-му мікрорайоні", - йдеться у дописі.



Також організатор запросив на "віче" екологів, мера Нововолинська та міських депутатів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці міста Нововолинськ через неприємний запах у місті організовують збори жителів.Про це на у Facebook написавЗібрання планують на 8 липня."Хочеш дихати чистим повітрям у своєму місті? Приходь 8-го липня в понеділок на виїздне засідання екологічної комісії у місті Нововолинську. Початок зборів - 18:00, у міському клубі на 5-му мікрорайоні", - йдеться у дописі.Також організатор запросив на "віче" екологів, мера Нововолинська та міських депутатів.

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