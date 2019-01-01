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«Хочу дихати»: у волинському місті через сморід організовують «віче»

«Хочу дихати»: у волинському місті через сморід організовують «віче»
Мешканці міста Нововолинськ через неприємний запах у місті організовують збори жителів.

Про це на у Facebook написав Андрій Медина.

Зібрання планують на 8 липня.

"Хочеш дихати чистим повітрям у своєму місті? Приходь 8-го липня в понеділок на виїздне засідання екологічної комісії у місті Нововолинську. Початок зборів - 18:00, у міському клубі на 5-му мікрорайоні", - йдеться у дописі.

Також організатор запросив на "віче" екологів, мера Нововолинська та міських депутатів.

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Теги: Новолинськ, сморід
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