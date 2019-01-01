Під час пожежі згоріло сім мільйонів літрів віскі Jim Beam





Про це повідомляє



Фінансові втрати компанії оцінюються в кілька сотень мільйонів доларів.



Загалом згоріло близько 45 тисяч бочок з віскі. Пожежа на двох складах компанії почався в ніч на 2 липня.



Офіційна причина пожежі наразі невідома. Глава екстреної служби округу Вудфорд Дрю Чандлер повідомив, що причиною загоряння могло стати потрапляння блискавки.



Нагадаємо, 26 червня у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 3 тисяч 500 м².





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В американському штаті Кентуккі трапилась пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, внаслідок чого згоріли понад сім мільйонів літрів напою.Про це повідомляє «Громадське» , посилаючись на Bloomberg.Фінансові втрати компанії оцінюються в кілька сотень мільйонів доларів.Загалом згоріло близько 45 тисяч бочок з віскі. Пожежа на двох складах компанії почався в ніч на 2 липня.Офіційна причина пожежі наразі невідома. Глава екстреної служби округу Вудфорд Дрю Чандлер повідомив, що причиною загоряння могло стати потрапляння блискавки.Нагадаємо, 26 червня у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 3 тисяч 500 м².

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