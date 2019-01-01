Під час пожежі згоріло сім мільйонів літрів віскі Jim Beam
03 липень, 23:14
В американському штаті Кентуккі трапилась пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, внаслідок чого згоріли понад сім мільйонів літрів напою.
Про це повідомляє «Громадське», посилаючись на Bloomberg.
Фінансові втрати компанії оцінюються в кілька сотень мільйонів доларів.
Загалом згоріло близько 45 тисяч бочок з віскі. Пожежа на двох складах компанії почався в ніч на 2 липня.
Офіційна причина пожежі наразі невідома. Глава екстреної служби округу Вудфорд Дрю Чандлер повідомив, що причиною загоряння могло стати потрапляння блискавки.
Нагадаємо, 26 червня у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 3 тисяч 500 м².
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Про це повідомляє «Громадське», посилаючись на Bloomberg.
Фінансові втрати компанії оцінюються в кілька сотень мільйонів доларів.
Загалом згоріло близько 45 тисяч бочок з віскі. Пожежа на двох складах компанії почався в ніч на 2 липня.
Офіційна причина пожежі наразі невідома. Глава екстреної служби округу Вудфорд Дрю Чандлер повідомив, що причиною загоряння могло стати потрапляння блискавки.
Нагадаємо, 26 червня у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 3 тисяч 500 м².
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