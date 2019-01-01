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Під час пожежі згоріло сім мільйонів літрів віскі Jim Beam

Під час пожежі згоріло сім мільйонів літрів віскі Jim Beam
В американському штаті Кентуккі трапилась пожежа на складі виробника віскі Jim Beam, внаслідок чого згоріли понад сім мільйонів літрів напою.

Про це повідомляє «Громадське», посилаючись на Bloomberg.

Фінансові втрати компанії оцінюються в кілька сотень мільйонів доларів.

Загалом згоріло близько 45 тисяч бочок з віскі. Пожежа на двох складах компанії почався в ніч на 2 липня.

Офіційна причина пожежі наразі невідома. Глава екстреної служби округу Вудфорд Дрю Чандлер повідомив, що причиною загоряння могло стати потрапляння блискавки.

Нагадаємо, 26 червня у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 3 тисяч 500 м².


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Теги: пожежа, віскі, Jim Beam
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