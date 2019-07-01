Іноземцям у Литві буде простіше отримати посвідку на тимчасове проживання





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Для запрошення іноземця більше не буде потрібно схвалення міграційної служби, а всі пов'язані з підтвердженням запрошення іноземця процедури будуть автоматизовані. Той, хто запрошує іноземця, не повинен буде, як раніше, звертатися за підтвердженням запрошення і згодою власника житла для розміщення запрошеного іноземця.



Для видачі шенгенської візи сторона, що приймає, надаватиме тільки посередницький лист, який підтверджує обов'язок особи, яка запрошує, подбати про потреби особи, яка прибуває.

Запрошення іноземців оформляються безкоштовно, їхня кількість не обмежена. Змінився також порядок видачі та заміни посвідки на проживання для іноземців в Литві — об'єднали процедури розгляду заяви про видачу або заміну дозволу на проживання, ухвалення рішення і видачі документу.



Завдяки об'єднанню процедур біометричні дані іноземця будуть брати з прохання про видачу або заміну дозволу на проживання, а в разі схвального рішення виготовлення посвідки на проживання вироблятиметься автоматично.



Перед подачею прохання про отримання посвідки на проживання або заміну документа іноземець повинен буде сплатити фіксований державний збір, якщо тільки він не звільнений від його сплати відповідно до закону. Департамент міграції також попереджає, що за оформлення документа доведеться заплатити відразу при подачі прохання на видачу або заміну посвідки на проживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня в Департаменті міграції Литви діє спрощений порядок запрошення іноземців, об'єднані процедури видачі посвідки на тимчасове проживання.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.Для запрошення іноземця більше не буде потрібно схвалення міграційної служби, а всі пов'язані з підтвердженням запрошення іноземця процедури будуть автоматизовані. Той, хто запрошує іноземця, не повинен буде, як раніше, звертатися за підтвердженням запрошення і згодою власника житла для розміщення запрошеного іноземця.Для видачі шенгенської візи сторона, що приймає, надаватиме тільки посередницький лист, який підтверджує обов'язок особи, яка запрошує, подбати про потреби особи, яка прибуває.Запрошення іноземців оформляються безкоштовно, їхня кількість не обмежена. Змінився також порядок видачі та заміни посвідки на проживання для іноземців в Литві — об'єднали процедури розгляду заяви про видачу або заміну дозволу на проживання, ухвалення рішення і видачі документу.Завдяки об'єднанню процедур біометричні дані іноземця будуть брати з прохання про видачу або заміну дозволу на проживання, а в разі схвального рішення виготовлення посвідки на проживання вироблятиметься автоматично.Перед подачею прохання про отримання посвідки на проживання або заміну документа іноземець повинен буде сплатити фіксований державний збір, якщо тільки він не звільнений від його сплати відповідно до закону. Департамент міграції також попереджає, що за оформлення документа доведеться заплатити відразу при подачі прохання на видачу або заміну посвідки на проживання.

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