У Луцьку в чоловіка у сауні вкрали майже 150 тисяч гривень





Охоронник розповів, що до адміністратора "Теремнівських саун", що в Луцьку, звернувся відвідувач, мовляв, у нього викрали близько 150 тисяч гривень, - пише газета



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На місці події встановили, що потерпілий удень продав свій автомобіль ВАЗ, після чого вирішив відпочити в сауні з невідомою жінкою. До закладу вони взяли з собою спиртні напої, щоб краще розважитись. Згодом 38-річний громадянин заснув. Коли ж прокинувся, виявив відсутність грошей, вилучених за продаж авто



Подальші обставини встановлювало слідство.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ніч на 4 липня у сауні обікрали чоловіка на чималу суму грошей.Охоронник розповів, що до адміністратора "Теремнівських саун", що в Луцьку, звернувся відвідувач, мовляв, у нього викрали близько 150 тисяч гривень, - пише газета Волинь-нова На місці події встановили, що потерпілий удень продав свій автомобіль ВАЗ, після чого вирішив відпочити в сауні з невідомою жінкою. До закладу вони взяли з собою спиртні напої, щоб краще розважитись. Згодом 38-річний громадянин заснув. Коли ж прокинувся, виявив відсутність грошей, вилучених за продаж автоПодальші обставини встановлювало слідство.Головне фото – ілюстративне.

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