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У Луцьку в чоловіка у сауні вкрали майже 150 тисяч гривень

У Луцьку в чоловіка у сауні вкрали майже 150 тисяч гривень
У Луцьку в ніч на 4 липня у сауні обікрали чоловіка на чималу суму грошей.

Охоронник розповів, що до адміністратора "Теремнівських саун", що в Луцьку, звернувся відвідувач, мовляв, у нього викрали близько 150 тисяч гривень, - пише газета Волинь-нова.

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На місці події встановили, що потерпілий удень продав свій автомобіль ВАЗ, після чого вирішив відпочити в сауні з невідомою жінкою. До закладу вони взяли з собою спиртні напої, щоб краще розважитись. Згодом 38-річний громадянин заснув. Коли ж прокинувся, виявив відсутність грошей, вилучених за продаж авто

Подальші обставини встановлювало слідство.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: крадіжки, Луцьк, сауна
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Коментарі 1
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Кто же с такими деньжищами в сауны ходит?
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