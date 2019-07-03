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В Україні з липня зросли суми аліментів

В Україні з липня зросли суми аліментів
У зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня, зросла й мінімальна сума аліментів.

Про це розповідає Народна правда.

Так, з 1 липня батьки, які не проживають із дитиною, мають сплачувати:

мінімальний розмір аліментів (50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку):

до 6 років – 849,50 грн;
від 6 до 18 років – 1059 грн;

мінімальний рекомендований розмір аліментів (1 прожитковий мінімум на дитину відповідного віку):

до 6 років – 1699 грн;
від 6 до 18 років – 2118 грн;

максимальний розмір аліментів (10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку):

до 6 років – 16990 грн;
від 6 до 18 років – 21180 грн.

Наприклад, у Києві через несплату аліментів у чоловіка конфіскували яхту. Судно продадуть з аукціону, а кошти підуть на ліквідацію боргів. Чоловік заборгував своєму синові 123475 грн аліментів.

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Теги: аліменти
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