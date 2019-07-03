В Україні з липня зросли суми аліментів





Про це розповідає



Так, з 1 липня батьки, які не проживають із дитиною, мають сплачувати:



мінімальний розмір аліментів (50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку):



до 6 років – 849,50 грн;

від 6 до 18 років – 1059 грн;



мінімальний рекомендований розмір аліментів (1 прожитковий мінімум на дитину відповідного віку):



до 6 років – 1699 грн;

від 6 до 18 років – 2118 грн;



максимальний розмір аліментів (10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку):



до 6 років – 16990 грн;

від 6 до 18 років – 21180 грн.



Наприклад, у Києві через несплату аліментів у чоловіка конфіскували яхту. Судно продадуть з аукціону, а кошти підуть на ліквідацію боргів. Чоловік заборгував своєму синові 123475 грн аліментів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 липня, зросла й мінімальна сума аліментів.Про це розповідає Народна правда Так, з 1 липня батьки, які не проживають із дитиною, мають сплачувати:мінімальний розмір аліментів (50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку):до 6 років – 849,50 грн;від 6 до 18 років – 1059 грн;мінімальний рекомендований розмір аліментів (1 прожитковий мінімум на дитину відповідного віку):до 6 років – 1699 грн;від 6 до 18 років – 2118 грн;максимальний розмір аліментів (10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку):до 6 років – 16990 грн;від 6 до 18 років – 21180 грн.Наприклад, у Києві через несплату аліментів у чоловіка конфіскували яхту. Судно продадуть з аукціону, а кошти підуть на ліквідацію боргів. Чоловік заборгував своєму синові 123475 грн аліментів.

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