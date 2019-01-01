Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку
Сьогодні, 09:26
В погоні за надприбутками завод «Біо-Пек» труїть лучан смородом так званої мелясної барди, що залишається після виготовлення біоетанолу, зливаючи її на поля фільтрації цукрового заводу. Однак, знайшли й іншу джерела сморода у Луцьку.
Про це написав на своїй сторінці у facebook заступник мера Луцька Григорій Недопад.
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Григорій Недопад зазначив, що якби завод територіально належав до Луцька, міська рада давно б закрила це виробництво. На жаль, з боку Боратинської ОТГ, до території якої належить дане підприємство, немає рішучих дій.
А також посадовець зазначив, що мелясна барда заводу «Біо-Пек» - головне джерело смороду, але є й інші причини, зокрема, поля зливів нечистот у сусідній з містом ОТГ. Вчора, 4 липня, під час щоденної наради по питанню смороду, стало відомо про ще декілька можливих джерел неприємних запахів, які будуть досліджувати.
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Про це написав на своїй сторінці у facebook заступник мера Луцька Григорій Недопад.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: #МеніТутСмердюцько: чим тхне Луцьк. ФОТО
Григорій Недопад зазначив, що якби завод територіально належав до Луцька, міська рада давно б закрила це виробництво. На жаль, з боку Боратинської ОТГ, до території якої належить дане підприємство, немає рішучих дій.
А також посадовець зазначив, що мелясна барда заводу «Біо-Пек» - головне джерело смороду, але є й інші причини, зокрема, поля зливів нечистот у сусідній з містом ОТГ. Вчора, 4 липня, під час щоденної наради по питанню смороду, стало відомо про ще декілька можливих джерел неприємних запахів, які будуть досліджувати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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