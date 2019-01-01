Знайшли ще одні джерела смороду у Луцьку

В погоні за надприбутками завод «Біо-Пек» труїть лучан смородом так званої мелясної барди, що залишається після виготовлення біоетанолу, зливаючи її на поля фільтрації цукрового заводу. Однак, знайшли й іншу джерела сморода у Луцьку.Про це написав на своїй сторінці у facebook заступник мера Луцька Григорій Недопад.Григорій Недопад зазначив, що якби завод територіально належав до Луцька, міська рада давно б закрила це виробництво. На жаль, з боку Боратинської ОТГ, до території якої належить дане підприємство, немає рішучих дій.А також посадовець зазначив, що мелясна барда заводу «Біо-Пек» - головне джерело смороду, але є й інші причини, зокрема, поля зливів нечистот у сусідній з містом ОТГ. Вчора, 4 липня, під час щоденної наради по питанню смороду, стало відомо про ще декілька можливих джерел неприємних запахів, які будуть досліджувати.