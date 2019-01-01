Куди і чому переїхав сервісний центр «Волиньелектрозбуту». ВІДЕО





Однак, лучанам такі зміни не до душі. Мовляв, добиратися до окраїни міста вкрай важко - йдеться в сюжеті



Натомість директор підприємства Дмитро Іванов каже, що зміна локації – необхідність. Одна з причин – тісне приміщення та висока вартість його оренди. Однак є й інші.



Тепер, за словами директора “Волиньелектрозбуту”, споживачів обслуговуватимуть у значно кращих умовах.



Також фахівці наголошують: немає необхідності особисто приносити показники до центру. Можна просто зателефонувати або внести дані в електронний кабінет споживача.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 липня 2019 року Центр обслуговування клієнтів “Волиньелектрозбуту” змінив адресу. Тепер споживачам доводиться йти на вулицю Єршова 11 А.Однак, лучанам такі зміни не до душі. Мовляв, добиратися до окраїни міста вкрай важко - йдеться в сюжеті 12 каналу Натомість директор підприємства Дмитро Іванов каже, що зміна локації – необхідність. Одна з причин – тісне приміщення та висока вартість його оренди. Однак є й інші.Тепер, за словами директора “Волиньелектрозбуту”, споживачів обслуговуватимуть у значно кращих умовах.Також фахівці наголошують: немає необхідності особисто приносити показники до центру. Можна просто зателефонувати або внести дані в електронний кабінет споживача.

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