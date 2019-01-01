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Людям лінь ходити, – головна муніципалка Луцька про стихійну парковку у центрі

Людям лінь ходити, – головна муніципалка Луцька про стихійну парковку у центрі
Підприємцям, які працюють на вулиці Лесі Українки, бракує місць для паркування автомобілів.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Так, вони зареєстрували петицію і вимагають від міської ради облаштувати парковки. А поки муніципали регулярно штрафують їх за порушення правил дорожнього руху. Поруч є парковка ЦНАП-у розрахована на десять автомобілів, однак цього мало.

Тих, хто не встиг зайняти вільне місце муніципали штрафують за порушення правил дорожнього руху. Горе-паркувальники сплачують від 220-ти до 510 гривень. Обурена Ангеліна Чернецька, яка тут працює, зареєструвала від імені підприємців відповідну петицію.

Вони вимагають у Міської ради виділити місце для паркування автомобілів, бо поставити там автівку без порушення правил дорожнього руху нереально. Йдеться в петиції.

Муніципали ж йти на поступки не збираються. Пропонують підприємцям паркуватися на Градному узвозі або ж біля Міськради. Людям лінь ходити, каже директора департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.

Щоб петицію розглянули її повинні підписати 300 лучан, поки ж це зробили восьмеро. До закінчення збору підписів залишилося два тижні.

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Теги: паркування, Луцьк
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Коментарі 1
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Зате службовий дастер чомусь аж на світязі треться, що скаже на це муніципалка?
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