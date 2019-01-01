Людям лінь ходити, – головна муніципалка Луцька про стихійну парковку у центрі





Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.



Так,



Тих, хто не встиг зайняти вільне місце муніципали штрафують за порушення правил дорожнього руху. Горе-паркувальники сплачують від 220-ти до 510 гривень. Обурена Ангеліна Чернецька, яка тут працює, зареєструвала від імені підприємців відповідну петицію.



Вони вимагають у Міської ради виділити місце для паркування автомобілів, бо поставити там автівку без порушення правил дорожнього руху нереально. Йдеться в петиції.



Муніципали ж йти на поступки не збираються. Пропонують підприємцям паркуватися на Градному узвозі або ж біля Міськради. Людям лінь ходити, каже директора департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська.



Щоб петицію розглянули її повинні підписати 300 лучан, поки ж це зробили восьмеро. До закінчення збору підписів залишилося два тижні.



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