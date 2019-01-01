На Волині молодик через ревнощі спалив гараж





Хлопець купив бензин за заправці, пробрався всередину приміщення та здійснив підпал автомобіля «Форд Мандео». Таким чином він вирішив помститися колишній дівчині, яка почала зустрічатися з іншим, пише



Внаслідок пожежі пошкодився автомобіль, а від його горіння і приміщення гаража, що завдало майнової шкоди на суму біля 200 000 гривень.



Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук розповів, що за “гарячими слідами” встановили особу. Автомобіль належав батькам хлопця, який зустрічався з колишньою дівчиною палія.



21-го червня молодик звернувся до поліції та повідомив, що бажає добровільно надати правоохоронцям одяг, в якому він перебував на момент вчинення ним злочину.



За вказаним фактом слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 КК України – Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську на території гаражного масиву “Гірник” на вулиці Шахтарській 20-річний молодик підпалив гараж.Хлопець купив бензин за заправці, пробрався всередину приміщення та здійснив підпал автомобіля «Форд Мандео». Таким чином він вирішив помститися колишній дівчині, яка почала зустрічатися з іншим, пише БУГ Внаслідок пожежі пошкодився автомобіль, а від його горіння і приміщення гаража, що завдало майнової шкоди на суму біля 200 000 гривень.Начальник Нововолинського відділення поліціїрозповів, що за “гарячими слідами” встановили особу. Автомобіль належав батькам хлопця, який зустрічався з колишньою дівчиною палія.21-го червня молодик звернувся до поліції та повідомив, що бажає добровільно надати правоохоронцям одяг, в якому він перебував на момент вчинення ним злочину.За вказаним фактом слідчим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 КК України – Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах.

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