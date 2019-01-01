У Луцьку вночі горів будинок, який облюбували безхатьки. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



5 липня близько 3:30 години на чергову частину рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будинку, що знаходиться на вул.Нахімова, 32.



Приватна територія та будівля була виставлена на продаж. У будинку ніхто не проживав. Однак його часто відвідували безхатченки, які проживали там.



Згідно з попередньою інформацією, загорання трапилося саме з їхньої вини.



Вогнеборцям вдалося ліквідувати полум’я протягом 1,5 години.



На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Зі слів сусідів, скоріш за все безхатченки вчасно залишили приміщення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будинок, в якому мешкали безхатченки, горів вночі у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.5 липня близько 3:30 години на чергову частину рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будинку, що знаходиться на вул.Нахімова, 32.Приватна територія та будівля була виставлена на продаж. У будинку ніхто не проживав. Однак його часто відвідували безхатченки, які проживали там.Згідно з попередньою інформацією, загорання трапилося саме з їхньої вини.Вогнеборцям вдалося ліквідувати полум’я протягом 1,5 години.На щастя, у пожежі ніхто не постраждав. Зі слів сусідів, скоріш за все безхатченки вчасно залишили приміщення.

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