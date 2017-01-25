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У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО

У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО
ДТП сталася ввечері 7 липня на вулиці Ветеранів у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 20 години поблизу супермаркету «Велмарт» легковик «Славута» збив велосипедиста. Зі слів водія авто, на пішохідому переході, біля школи №10, велосипедист намагався обігнати авто, підрізав його, проте не впорався з керуванням і потрапив під переднє колесо машини.

У постраждалого, як розповіли люди, незначні ушкодження, зокрема побиті та здерті лікті, швидка забрала його в лікарню. Сам велосипед значно пом’ятий.

Водій «Славути» розповів, що велосипедисту близько 50 років, він був нетверезий та нецензурно лаявся. Його слова підтвердила й дружина, яка їхала з ним.

На місці працює поліція, яка й встановить обставини ДТП.

У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу велосипедист і «Славута». ФОТО

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Теги: аварія, Таврія, ведосипедист
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