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У Луцьку освятили купол і хрест для майбутнього храму УПЦ (МП)

У Луцьку освятили купол і хрест для майбутнього храму УПЦ (МП)
У Луцьку освятили купол і хрест для майбутнього Свято-Миколаївського храму.

Будівництво нової церкви йде успішно. І вже невдовзі будівля буде прикрашена куполом. Хрест і купол для майбутнього храму Святителя Миколая освятив настоятель парафії протоієрей Валентин Марчук, - інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ.

Захід відбувся 7 липня.

Свято-Миколаївська парафія існує віднедавна. Першим настоятелем храму був священик Сергій Новак, другим – священик Микола Коренга. Найвагоміший вклад в будівництво вніс попередній настоятель голова Молодіжного відділу Волинської єпархії ієромонах Ілля (Вишневський), а відтепер настоятелем став голова просвітницького відділу Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук.


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Теги: храм, Луцьк
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Коментарі 1
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Сектанти все рівно захоплять. Це вони вміють . Паразити завжди живуть за рахунок здорового організму, но не довго.
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