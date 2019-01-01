У Луцьку освятили купол і хрест для майбутнього храму УПЦ (МП)
Сьогодні, 10:41
У Луцьку освятили купол і хрест для майбутнього Свято-Миколаївського храму.
Будівництво нової церкви йде успішно. І вже невдовзі будівля буде прикрашена куполом. Хрест і купол для майбутнього храму Святителя Миколая освятив настоятель парафії протоієрей Валентин Марчук, - інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
Захід відбувся 7 липня.
Свято-Миколаївська парафія існує віднедавна. Першим настоятелем храму був священик Сергій Новак, другим – священик Микола Коренга. Найвагоміший вклад в будівництво вніс попередній настоятель голова Молодіжного відділу Волинської єпархії ієромонах Ілля (Вишневський), а відтепер настоятелем став голова просвітницького відділу Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук.
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Будівництво нової церкви йде успішно. І вже невдовзі будівля буде прикрашена куполом. Хрест і купол для майбутнього храму Святителя Миколая освятив настоятель парафії протоієрей Валентин Марчук, - інформує прес-служба Волинської єпархії УПЦ.
Захід відбувся 7 липня.
Свято-Миколаївська парафія існує віднедавна. Першим настоятелем храму був священик Сергій Новак, другим – священик Микола Коренга. Найвагоміший вклад в будівництво вніс попередній настоятель голова Молодіжного відділу Волинської єпархії ієромонах Ілля (Вишневський), а відтепер настоятелем став голова просвітницького відділу Волинської єпархії протоієрей Валентин Марчук.
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Коментарі 1
Сектанти все рівно захоплять. Це вони вміють . Паразити завжди живуть за рахунок здорового організму, но не довго.
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