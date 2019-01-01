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Чому лучани втратили найдавніший православний собор на Волині

Чому лучани втратили найдавніший православний собор на Волині
Собор Івана Богослова розташований прямісінько посеред замку Любарта під металевим куполом. Історики вважають його основоположником архітектурних прийомів, виру політичного і громадського життя, князівських поховань, релігійних рухів, цінних археологічних артефактів і творів мистецтва.

Про це пишуть "Хроніки Любарта".

Так, після нападу козаків на Луцьк у 1648 році місто невдовзі зазнало нового лиха – нападу татар. Вони вдерлися у Верхній замок, понівечили і підпалили собор Івана Богослова. А все через те, що оборона замку була слабкою, матеріальне військове забезпечення – низьким. На відновлення храму з державного бюджету виділили 300 злотих, проте їх не встигли використати.

Як пишуть історики, православного єпископа Гедеона Четвертинського, фактично, вижили з Волині, і він переїхав до Києва. Тоді новим єпископом став Афанасій Шумлянський, який був таємним греко-католиком.

Таким способом на кінець XVII століття кафедральний храм Івана Богослова знову став греко-католицьким та стояв руїною ще дуже довго.

На зламі XVII-XVIII століть було немало буремних подій, пов’язаних із боротьбою православних та греко-католиків за єпископство. Король Август І і російський імператор Петро І листувалися щодо подій навколо посади луцького єпископа. Відбувалися і відверті сутички, коли єпископа Діонісія Жабокрицького намагалися викрасти з владичого дому поряд із церквою Івана Богослова. Через різні загрози єпископи не один раз втікали з Луцька.

Бурхливий період завершився у 1715 році, коли храм і єпархія остаточно стали греко-католицькими.

Історики припускають, що після 1715 року церкву відремонтували так, що суттєво змінився її зовнішній вигляд – на верхівку храму добудували бароковий купол. Цей вигляд і зафіксував, як вважають, тринітарський чернець на іконі святого Каетана (Ігнатія) середини XVIII століття з панорамою Луцька. Ікона цінна тим, що є першим відомим зображенням Луцька. Крім собору Івана Богослова, на ній автор зобразив вежі замків, кілька православних та католицьких храмів та північну забудову Окольного замку з річкою Глушець. Також детально виписаний на іконі монастир з костелом тринітарів у Луцьку.

Та близився кінець існуванню храму. Його спричинили ні набіги ворогів, ні міжконфесійні суперечності. Все сталося досить прозаїчно життєво. Періодичні руйнування і ремонти храму негативно вплинули на його міцність. У 1776 році єпископ Сильвестр Рудницький зініціював повне розбирання старовинних давньокнязівських мурів собору Івана Богослова. На місці старого храму він хотів спорудити новий, у кілька разів більший. Для нового собору уже встигли закласти фундамент і вимурувати стіни на півтора метри у висоту. Поряд із будівництвом навіть викопали криницю, щоб, як вважають, забезпечити процес водою. Проте несподівано єпископ помер наступного року. Після цього будівництво нової замкової церкви вже не проводили. Так і залишилися стояти просто неба напівруїни старо-нового собору.

Не в кращому стані були і луцькі замки. А пожежі кінця XVIII століття ще більш загострили занепад, ніби вказуючи тодішньому поколінню, що така історія тривати далі не може. Сталося ще більше – держава Річ Посполита, в основі якої лежала в тому числі і волинська земля, перестала існувати і була поділена між сусідніми імперіями. Волинь спіткала, як потім виявиться, не надто весела вдача.

Насамкінець, край приєднався до Російської імперії, що не тільки перервало європейські традиції краю, а й поглибило руйнування багатьох християнських святинь.

Тільки ближче до кінця ХІХ століття ситуація дещо вирівнялася і відновилося давнє Луцьке братство, яке прагнуло розвивати і відроджувати православ’я. Католицькі ж святині Волині зазнали набагато сумнішої долі.

Так собор у замку більше не відбудовували.
Вежа собору Івана Богослова (біля лівого краю) у замку в панорамі Луцька середини XVIII століття. Ікона зберігається у Музеї волинської ікони
Вежа собору Івана Богослова (біля лівого краю) у замку в панорамі Луцька середини XVIII століття. Ікона зберігається у Музеї волинської ікони


Фундаменти нового собору, який так і не збудували. Зображення з книги
Фундаменти нового собору, який так і не збудували. Зображення з книги




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Теги: Луцьк, найдавніший православний собор, втрата, старовинна ікона
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