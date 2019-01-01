Призначили нового директора лісгоспу на Волині

У ДП «Камінь-Каширське ЛГ» – новий керівник.Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.У понеділок, 8 липня, за участі першого заступника начальника Волинського ОУЛМГ, голів Камінь-Каширської райдержадміністрації та районної радитавідбулося офіційне представлення нового директора колективу, 1966 року народження, громадянин України, освіта вища – у 1993 році закінчив Білоруський технологічний інститут ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Лісове господарство», де отримав кваліфікацію інженера лісового господарства.Трудову діяльність в галузі лісового господарства Микола Іванович розпочав у 1984 році лісником Замшанського лісництва Ковельського лісгоспзагу, згодом працював верстатником, майстром лісу, старшим майстром лісу, помічником лісничого, лісничим Ковельського лісництва.З 2017 по 2014 рік Микола Мельник обіймав посаду головного лісничого, лісничого державного підприємства «Ковельське лісове господарство». З серпня 2014 року по червень 2019-го – директор державного підприємства «Ратнівське лісомисливське господарство».