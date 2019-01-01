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Призначили нового директора лісгоспу на Волині

Призначили нового директора лісгоспу на Волині
У ДП «Камінь-Каширське ЛГ» – новий керівник.

Про це повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

У понеділок, 8 липня, за участі першого заступника начальника Волинського ОУЛМГ Руслана Войцеховського, голів Камінь-Каширської райдержадміністрації та районної ради Валерія Дунайчука та Віктора Суса відбулося офіційне представлення нового директора колективу Миколи Мельника.

Довідково:

Мельник Микола Іванович, 1966 року народження, громадянин України, освіта вища – у 1993 році закінчив Білоруський технологічний інститут ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Лісове господарство», де отримав кваліфікацію інженера лісового господарства.

Трудову діяльність в галузі лісового господарства Микола Іванович розпочав у 1984 році лісником Замшанського лісництва Ковельського лісгоспзагу, згодом працював верстатником, майстром лісу, старшим майстром лісу, помічником лісничого, лісничим Ковельського лісництва.

З 2017 по 2014 рік Микола Мельник обіймав посаду головного лісничого, лісничого державного підприємства «Ковельське лісове господарство». З серпня 2014 року по червень 2019-го – директор державного підприємства «Ратнівське лісомисливське господарство».

Призначили нового директора лісгоспу на Волині

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Теги: лісівники, Волинь
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