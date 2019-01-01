Хтось с**е вам на голову, а ви терпите? – переможниця «Ігор Нескорених» про сморід у Луцьку

Переможниця «Ігор Нескорених» з Луцькарізко висловилась щодо смороду у Луцьку.Про це вона написала на особистій сторінці у Facebook.Вона зазначила, що живе у Привокзальному районі, тому не чула смороду.Також Майя розповіла, що її реакція в маршрутці змусила людей пояснювати (бідкатися), що у них таке постійно, неможна відкрити вікон, бо смердить.«А ви щось робите, – питаю. – «Та що тут зробиш, акцій багато було, нічого не помогло... отак і живемо...» – пише лучанка.«Мені згадалась фраза, яку чула про війну, типу, а що туди на схід йти? От коли до мене до дому прийдуть, тоді буду захищатися... Так от, сморід у Луцьку, це та ситуація, коли «прийшло до дому», прямо в квартиру прийшло! Смердить щодня і дихати не можна! (дихати! - це ж базова потреба!!! Хай йому грець!) – і що люди роблять?Де перекрита дорога? Забарикадований район в стилі «Чорнобиль», закидані коктейлями міська рада і підприємство з якого смердить? Прив’язані до дерева депутати по округу? Хтось, грубо кажучи, сере всім там вам на голову, а ви лише втираєте хусткою і терпите то?... Я розумію, що сере не Путін, але ж все одно то не добре дихати таким...» – пише Майя Москвич.«Люди, що живуть в зоні смороду, де ваша воля і ваша дія? WTF?» – резюмувала «нескорена».