Хтось с**е вам на голову, а ви терпите? – переможниця «Ігор Нескорених» про сморід у Луцьку
Сьогодні, 13:38
Переможниця «Ігор Нескорених» з Луцька Майя Москвич різко висловилась щодо смороду у Луцьку.
Про це вона написала на особистій сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що живе у Привокзальному районі, тому не чула смороду.
Також Майя розповіла, що її реакція в маршрутці змусила людей пояснювати (бідкатися), що у них таке постійно, неможна відкрити вікон, бо смердить.
«А ви щось робите, – питаю. – «Та що тут зробиш, акцій багато було, нічого не помогло... отак і живемо...» – пише лучанка.
«Мені згадалась фраза, яку чула про війну, типу, а що туди на схід йти? От коли до мене до дому прийдуть, тоді буду захищатися... Так от, сморід у Луцьку, це та ситуація, коли «прийшло до дому», прямо в квартиру прийшло! Смердить щодня і дихати не можна! (дихати! - це ж базова потреба!!! Хай йому грець!) – і що люди роблять?
Де перекрита дорога? Забарикадований район в стилі «Чорнобиль», закидані коктейлями міська рада і підприємство з якого смердить? Прив’язані до дерева депутати по округу? Хтось, грубо кажучи, сере всім там вам на голову, а ви лише втираєте хусткою і терпите то?... Я розумію, що сере не Путін, але ж все одно то не добре дихати таким...» – пише Майя Москвич.
«Люди, що живуть в зоні смороду, де ваша воля і ваша дія? WTF?» – резюмувала «нескорена».
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Про це вона написала на особистій сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що живе у Привокзальному районі, тому не чула смороду.
Також Майя розповіла, що її реакція в маршрутці змусила людей пояснювати (бідкатися), що у них таке постійно, неможна відкрити вікон, бо смердить.
«А ви щось робите, – питаю. – «Та що тут зробиш, акцій багато було, нічого не помогло... отак і живемо...» – пише лучанка.
«Мені згадалась фраза, яку чула про війну, типу, а що туди на схід йти? От коли до мене до дому прийдуть, тоді буду захищатися... Так от, сморід у Луцьку, це та ситуація, коли «прийшло до дому», прямо в квартиру прийшло! Смердить щодня і дихати не можна! (дихати! - це ж базова потреба!!! Хай йому грець!) – і що люди роблять?
Де перекрита дорога? Забарикадований район в стилі «Чорнобиль», закидані коктейлями міська рада і підприємство з якого смердить? Прив’язані до дерева депутати по округу? Хтось, грубо кажучи, сере всім там вам на голову, а ви лише втираєте хусткою і терпите то?... Я розумію, що сере не Путін, але ж все одно то не добре дихати таким...» – пише Майя Москвич.
«Люди, що живуть в зоні смороду, де ваша воля і ваша дія? WTF?» – резюмувала «нескорена».
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Коментарі 3
ай як хвацько написала! от тільки забула панянка що всі кому було не все одно вже давно переламані вашими улюбленими революціями.
розумна з привокзального району
Майя все правильно говорить та всі ці слова на вітер ,рабську натуру бидла ,дуже важко змінити ,а цим користується влада ,яку вже давно пора гнати копняками ,бо крім власноі вигоди ці гниди ні на що не здатні .
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