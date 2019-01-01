Які підприємства у Луцьку перевірили на «смердючки»

У мерії розповіли, які підприємства перевірили через неприємний запах у Луцьку.Про це йшлося у вівторок, 9 липня, під час оперативної наради у Луцькраді.Начальник відділу екологіїповідомила, що спеціальна комісія проаналізувала всі можливі джерела виникнення неприємних запахів: роботу міської централізованої каналізаційної мережі, КНС, каналізаційно-очисних споруд, які експлуатує та обслуговує КП «Луцькводоканал»; роботу міської зливової каналізації, яку обслуговує ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»; роботу Луцького МПД ДП «Укрспирт», ТзОВ «Агідель», стан каналізаційно-очисних споруд на територіях прилеглих до міста ОТГ та сільських рад. Перевірили й звернення мешканців Луцька на поширення неприємних запахів у районах приватної забудови, які пов’язані із самовільними врізками фекальної каналізації у зливові мережі.«Проаналізувавши всі можливі джерела виникнення неприємних запахів, висновок однозначний. Причиною різкого погіршення екологічного стану міста є неправомірне розміщення відходів мелясної барди ТОВ «Біопаливно-енергетична компанія».З 2016 року там виробляють біоетанол. Через відсутність належних очисних споруд відходи зливаються у водні відстійники та очисні споруди, передбачені для переробки цукрового буряку. Ці відходи створюють нестерпний сморід, який завдає шкоди мешканцям міста та прилеглих сіл», - наголосила посадовиця.