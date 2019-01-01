На трасі Устилуг-Луцьк-Рівне – подвійна аварія з потерпілими. ФОТО
Сьогодні, 12:13
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне, поблизу АЗС, що в селі Зоря Рівненського району, сталась подвійна ДТП.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.
Встановили, що водій автомобіля ВАЗ 2108, під час повороту ліворуч в напрямку населеного пункту, не впевнившись у безпеці маневру, допустив зіткнення з автомобілем марки Opel Corsa, який їхав по смузі зустрічного руху.
Від удару автомобіль Opel відкинуло в автомобіль Renault Duster, який рухався із села Зоря в напрямку Рівного.
Внаслідок потрійної ДТП травмувався водій ВАЗ, 25-річний житель Зорі. У нього діагностували закритий перелом стопи та госпіталізували до лікарні. У пасажирки цього ж авто, 16-річної місцевої жительки виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, проте після надання необхідної медичної допомоги дівчину відпустили.
Ще двоє водіїв та пасажир у ДТП не постраждали.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Рівненській області.
Встановили, що водій автомобіля ВАЗ 2108, під час повороту ліворуч в напрямку населеного пункту, не впевнившись у безпеці маневру, допустив зіткнення з автомобілем марки Opel Corsa, який їхав по смузі зустрічного руху.
Від удару автомобіль Opel відкинуло в автомобіль Renault Duster, який рухався із села Зоря в напрямку Рівного.
Внаслідок потрійної ДТП травмувався водій ВАЗ, 25-річний житель Зорі. У нього діагностували закритий перелом стопи та госпіталізували до лікарні. У пасажирки цього ж авто, 16-річної місцевої жительки виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, проте після надання необхідної медичної допомоги дівчину відпустили.
Ще двоє водіїв та пасажир у ДТП не постраждали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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