На Волині за останній тиждень 18 людей захворіли на кір

На Волині епідемічна ситуація із захворюваності на кір – стабільна. Жотижня кількість хворих зменшується.Зазначають, що спалахів не зареєстрровано, - інформує Волинський обласний лабораторний центр.Загалом з початку року, за даним закладів охорони здоров’я, захворіло 2025 волинян, що у 2 рази більше ніж за аналогічний період минулого року.У червні в області зареєстровали 144 хворих кором (показник на 100 тис. населення — 13,9). Близько 63% захворілих становлять діти. Найбільша кількість хворих у червні була зафіксована у Володимир-Волинському районі – 42, Луцьку – 23 , а також у Рожищенському — 18 та Турійському – 8 районах. Впродовж місяця 98 хворих потребували госпіталізації, з них 64% діти до 17 років.За останній тиждень захворюваність зменшилась на 30% в порівнянні з попереднім тижнем і становить 18 випадків проти 25.Найбільше хворих зафіксували в Камінь-Каширському районі (4 особи), Володимир-Волинському районі та м. Луцьку (по 3 особи) в інших районах — поодинокі випадки. Понад 70% захворілих – діти. Найураженішою групою серед них, на минулому тижні, стали неорганізовані діти від 0 до 6 років, котрі не мають щеплень проти кору. Вони становлять 54% від усіх постраждалих дітей.