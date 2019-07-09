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Штучний інтелект у Instagram буде активно боротися з образами і цькуванням

Штучний інтелект у Instagram буде активно боротися з образами і цькуванням
У соцмережі Instagram запустили нову функцію на основі штучного інтелекту для боротьби з образами та цькуванням в інтернеті.

Очікується, що механізм на основі штучного інтелекту попереджатиме користувачів перед публікацією коментаря, що його можуть розцінити як образливий. Про це пише «Syla.news».

У компанії Instagram відзначили, що на етапах попереднього тестування ця функція спонукала деяких користувачів скасувати або написати менш образливий коментар. Ще одне нововведення — функція Restrict, яка дає можливість приховати коментарі. Користувач може обмежити коментарі окремих людей, і тоді їх (коментарі) буде видно тільки власникам акаутів, у яких їх залишили, та їхнім авторам.

Також такі користувачі не зможуть побачити, коли користувач, який обмежив їм доступ, є в мережі і чи прочитав він приватні повідомлення. Керівництво Instagram вважає, що ця функція буде корисна тим, хто не хоче блокувати або скаржитися на користувачів, оскільки це може загострити їхні відносини в реальному житті.

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Теги: Instagram, програма, булінг, штучний інтелект, оновлення, Україна
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