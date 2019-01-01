вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Хлопець з Волині благає допомогти врятувати маму

Хлопець з Волині благає допомогти врятувати маму
Ковельчанин Олександр Смолярчук просить усіх небайдужих допомогти фінансово назбирати гроші на операцію із заміни клапана серця мамі Валентині Смолярчук.

Про це інформує "Волинська правда"

«Я думаю, для кожного з нас батьки, рідні, друзі – це найдорожче, що у нас є. І кожен хотів би, щоб їх ніколи не підводило здоров’я, але трапляється різне. У такій ситуації опинилася наша сім’я. Необхідні кошти на операцію на серце моїй мамі Смолярчук Валентині Іванівні», – повідомляє на своїй сторінці в Instagram Олександр Смолярчук.

Ковельчанин пояснює, що після мікроінфаркту обстеження показало необхідність заміни клапана серця. За словами Олександра, значно ускладнює операцію кальциноз аорти.

"Коштує таке операційне втручання 30 тисяч євро", – пише син ковельчанки.

Він розуміє, що сума дуже велика, але хоч невелика підтримка небайдужих людей наблизить і дасть шанс продовжити його мамі життя.

Номер карти 5168 7554 4299 4147 (Смолярчук Валентина Іванівна)

Хлопець з Волині благає допомогти врятувати маму
Хлопець з Волині благає допомогти врятувати маму
Хлопець з Волині благає допомогти врятувати маму

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, допомога, син, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани здобули «срібло» на вокальному конкурсі в Болгарії
Сьогодні, 20:50
Команда КВН з Волині виграла у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 20:31
Хлопець з Волині благає допомогти врятувати маму
Сьогодні, 20:10
Погода у Луцьку на середу, 10 липня
Сьогодні, 20:00
Штучний інтелект у Instagram буде активно боротися з образами і цькуванням
Сьогодні, 19:49
Схожі новини
На Волині закривають гімназію: громада – проти. ФОТО. ВІДЕО На Волині закривають гімназію: громада – проти. ФОТО. ВІДЕО
26 червень, 18:08
Закликають допомогти матері загиблого волинського Героя, яка тяжко хворіє Закликають допомогти матері загиблого волинського Героя, яка тяжко хворіє
24 червень, 16:14
Волинські лікарі провели дуже складну операцію на головному мозку Волинські лікарі провели дуже складну операцію на головному мозку
22 червень, 10:24
На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО На Волині жінці видалили матку новітнім методом. ФОТО
20 червень, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани здобули «срібло» на вокальному конкурсі в Болгарії
Сьогодні, 20:50
 0
Команда КВН з Волині виграла у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 20:31
 0
Хлопець з Волині благає допомогти врятувати маму
Сьогодні, 20:10
 0
Погода у Луцьку на середу, 10 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Штучний інтелект у Instagram буде активно боротися з образами і цькуванням
Сьогодні, 19:49
 0
Медіа
відео
1/8
﻿