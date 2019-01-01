Хлопець з Волині благає допомогти врятувати маму
Сьогодні, 20:10
Ковельчанин Олександр Смолярчук просить усіх небайдужих допомогти фінансово назбирати гроші на операцію із заміни клапана серця мамі Валентині Смолярчук.
Про це інформує "Волинська правда"
«Я думаю, для кожного з нас батьки, рідні, друзі – це найдорожче, що у нас є. І кожен хотів би, щоб їх ніколи не підводило здоров’я, але трапляється різне. У такій ситуації опинилася наша сім’я. Необхідні кошти на операцію на серце моїй мамі Смолярчук Валентині Іванівні», – повідомляє на своїй сторінці в Instagram Олександр Смолярчук.
Ковельчанин пояснює, що після мікроінфаркту обстеження показало необхідність заміни клапана серця. За словами Олександра, значно ускладнює операцію кальциноз аорти.
"Коштує таке операційне втручання 30 тисяч євро", – пише син ковельчанки.
Він розуміє, що сума дуже велика, але хоч невелика підтримка небайдужих людей наблизить і дасть шанс продовжити його мамі життя.
Номер карти 5168 7554 4299 4147 (Смолярчук Валентина Іванівна)
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Про це інформує "Волинська правда"
«Я думаю, для кожного з нас батьки, рідні, друзі – це найдорожче, що у нас є. І кожен хотів би, щоб їх ніколи не підводило здоров’я, але трапляється різне. У такій ситуації опинилася наша сім’я. Необхідні кошти на операцію на серце моїй мамі Смолярчук Валентині Іванівні», – повідомляє на своїй сторінці в Instagram Олександр Смолярчук.
Ковельчанин пояснює, що після мікроінфаркту обстеження показало необхідність заміни клапана серця. За словами Олександра, значно ускладнює операцію кальциноз аорти.
"Коштує таке операційне втручання 30 тисяч євро", – пише син ковельчанки.
Він розуміє, що сума дуже велика, але хоч невелика підтримка небайдужих людей наблизить і дасть шанс продовжити його мамі життя.
Номер карти 5168 7554 4299 4147 (Смолярчук Валентина Іванівна)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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