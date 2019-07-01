Зеленський призначив своїм радником футуролога
Сьогодні, 19:03
Президент Володимир Зеленський призначив собі ще одного позаштатного радника.
Документ №507/2019 доступний на сайті глави держави, пише «Українська правда».
"Призначити Новікова Ігоря Володимировича радником президента України (поза штатом)", – ідеться в тексті указу.
У профілі на саті LinkedIn вказано, що Новіков очолює київський відділ приватної компанії США "Університет сингулярності" і є провідним технофутурологом України. Закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук, а також програму для керівників в "Університеті сингулярності".
"Брав участь у роботі організацій різної спрямованості, зокрема, рівноправне кредитування, права людини, міжнародний розвиток, вуглецева компенсація і сонячна енергія", – ідеться в його досьє на сайті українського форуму інтернет-діячів iForum.
Довідково:
Футуролог – людина, яка передбачає майбутнє. Футурологія — наука про майбутнє, синтез історії з прогнозуванням і науковою фантастикою.
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Документ №507/2019 доступний на сайті глави держави, пише «Українська правда».
"Призначити Новікова Ігоря Володимировича радником президента України (поза штатом)", – ідеться в тексті указу.
У профілі на саті LinkedIn вказано, що Новіков очолює київський відділ приватної компанії США "Університет сингулярності" і є провідним технофутурологом України. Закінчив Лондонську школу економіки і політичних наук, а також програму для керівників в "Університеті сингулярності".
"Брав участь у роботі організацій різної спрямованості, зокрема, рівноправне кредитування, права людини, міжнародний розвиток, вуглецева компенсація і сонячна енергія", – ідеться в його досьє на сайті українського форуму інтернет-діячів iForum.
Довідково:
Футуролог – людина, яка передбачає майбутнє. Футурологія — наука про майбутнє, синтез історії з прогнозуванням і науковою фантастикою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Уроди куди ведете Україну?
Не ведуть, а намагаються вивести з того лайна, у якому 28 років були і не збирались вилазити!
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