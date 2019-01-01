Обстріляли кортеж голови Донецької ОДА: є загиблі
Сьогодні, 18:36
Обстріляли кортеж голови Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка.
Про це у Facebook повідомила журналіст видання Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко.
За її словами новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації без попередження та без повідомлення сил спецоперацій поїхав до лінії розмежування та потрапив під обстріл.
Повідомляють про двох загиблих людей, які їхали з головою адміністрації.
«Голова донецької ВЦА Кириленко (той, що родичі на окупованій території) без попередження поїхав на лінію вогню - в машині один поранений, один убитий. Керівництво ООС про це дізналось по факту трупа», - пише журналістка.
Нагадаємо, що призначення пана Кириленка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації викликало обурення серед журналістів та користувачів соцмереж, бо виявилося, що вся родина Павла Кириленка проживає на окупованій території, а його рідний брат був бійцем терористичного підрозділу «Восток», командиром якого був Олександр Захарченко, а потім перейшов на службу до так званого Міністерства державної безпеки ДНР.
Проте президент України Володимир Зеленський заявив, що брат за брата не відповідає і вони давно не спілкуються через «політичні розбіжності».
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Про це у Facebook повідомила журналіст видання Цензор.нет Тетяна Ніколаєнко.
За її словами новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації без попередження та без повідомлення сил спецоперацій поїхав до лінії розмежування та потрапив під обстріл.
Повідомляють про двох загиблих людей, які їхали з головою адміністрації.
«Голова донецької ВЦА Кириленко (той, що родичі на окупованій території) без попередження поїхав на лінію вогню - в машині один поранений, один убитий. Керівництво ООС про це дізналось по факту трупа», - пише журналістка.
Нагадаємо, що призначення пана Кириленка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації викликало обурення серед журналістів та користувачів соцмереж, бо виявилося, що вся родина Павла Кириленка проживає на окупованій території, а його рідний брат був бійцем терористичного підрозділу «Восток», командиром якого був Олександр Захарченко, а потім перейшов на службу до так званого Міністерства державної безпеки ДНР.
Проте президент України Володимир Зеленський заявив, що брат за брата не відповідає і вони давно не спілкуються через «політичні розбіжності».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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