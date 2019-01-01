Обстріляли кортеж голови Донецької ОДА: є загиблі

Обстріляли кортеж голови Донецької військово-цивільної адміністраціїПро це у Facebook повідомила журналіст видання Цензор.нетЗа її словами новопризначений голова Донецької військово-цивільної адміністрації без попередження та без повідомлення сил спецоперацій поїхав до лінії розмежування та потрапив під обстріл.Повідомляють про двох загиблих людей, які їхали з головою адміністрації.«Голова донецької ВЦА Кириленко (той, що родичі на окупованій території) без попередження поїхав на лінію вогню - в машині один поранений, один убитий. Керівництво ООС про це дізналось по факту трупа», - пише журналістка.Нагадаємо, щовикликало обурення серед журналістів та користувачів соцмереж, бо виявилося, що вся родина Павла Кириленка проживає на окупованій території, а його рідний брат був бійцем терористичного підрозділу «Восток», командиром якого був, а потім перейшов на службу до так званого Міністерства державної безпеки ДНР.Проте президент Українизаявив, що брат за брата не відповідає і вони давно не спілкуються через «політичні розбіжності».