вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Король Лев»*

У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Король Лев»*
17 липня о 17:00 відбудеться вечірка, присвячена допрем‘єрному показу анімаційної пригоди «Король Лев» у кінотеатрі PremierCity.

На всіх глядачів чекають:

- Інтерактиви для дорослих та малих;
- Музичний супровід від драйвового діджея;
- Шоу мильних бульбашок з інтерактивами та фокусами;
- Подарунки для найактивніших;
- І звісно, перегляд довгоочікуваної прем'єри "Король Лев".

Початок вечірки о 17:00 - вхід на вечірку вільний.

Початок допрем‘єрного показу фільму о 18:00. Квитки на фільм вже у продажу за посиланням: https://premiercity.com.ua/korol-lev-7716/

«Не пропустіть улюбленої історії про Короля Лева, яка оживе у приголомшливій пригоді в кінотеатрі «PremierCity», – запрошують у прес-службі ТРЦ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин намагався вивезти до Польщі майже 50 кілограмів бурштину. ФОТО
Сьогодні, 10:14
Волинське село подалось на всеукраїнський конкурс, аби виграти 100 тисяч гривень. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Король Лев»*
Сьогодні, 10:06
У селі на Волині вночі горів торговий кіоск
Сьогодні, 10:01
Померла дівчина, яку підпалив наречений у Запоріжжі
Сьогодні, 09:50
Схожі новини
«ПортCity» розігрує відпочинок у Арабські Емірати * «ПортCity» розігрує відпочинок у Арабські Емірати *
10 липень, 19:27
У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг* У «ПортCity» – 4 дні найвигідніших розваг*
10 липень, 15:00
У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі* У боулінг-клубі «StrikeCity» – оновлене взуття та кеглі*
09 липень, 16:08
У «ПортCity» – знижки на розваги* У «ПортCity» – знижки на розваги*
09 липень, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла квартира: постраждав чоловік. ВІДЕО
Сьогодні, 11:25
 0
Чоловік з Вінниччини зник дорогою у село Світязь: знайшла поліція. ФОТО
Сьогодні, 11:23
 0
П’яний волинянин на ВАЗі врізався в дерево: водій – у лікарні
Сьогодні, 10:50
 0
У деяких мікрорайонах Луцька вміст аміаку у повітрі в 22 рази більший за норму
Сьогодні, 10:42
 0
ДТП з українським автобусом у Польщі: водій зізнався, що заснув
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿