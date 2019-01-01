У «PremierCity» відбудеться допрем'єрний показ фільму «Король Лев»*





На всіх глядачів чекають:



- Інтерактиви для дорослих та малих;

- Музичний супровід від драйвового діджея;

- Шоу мильних бульбашок з інтерактивами та фокусами;

- Подарунки для найактивніших;

- І звісно, перегляд довгоочікуваної прем'єри "Король Лев".



Початок вечірки о 17:00 - вхід на вечірку вільний.



Початок допрем‘єрного показу фільму о 18:00. Квитки на фільм вже у продажу за посиланням:



«Не пропустіть улюбленої історії про Короля Лева, яка оживе у приголомшливій пригоді в кінотеатрі «PremierCity», – запрошують у прес-службі ТРЦ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 липня о 17:00 відбудеться вечірка, присвячена допрем‘єрному показу анімаційної пригоди «Король Лев» у кінотеатрі PremierCity.На всіх глядачів чекають:- Інтерактиви для дорослих та малих;- Музичний супровід від драйвового діджея;- Шоу мильних бульбашок з інтерактивами та фокусами;- Подарунки для найактивніших;- І звісно, перегляд довгоочікуваної прем'єри "Король Лев".Початок вечірки о 17:00 - вхід на вечірку вільний.Початок допрем‘єрного показу фільму о 18:00. Квитки на фільм вже у продажу за посиланням: https://premiercity.com.ua/korol-lev-7716/ «Не пропустіть улюбленої історії про Короля Лева, яка оживе у приголомшливій пригоді в кінотеатрі «PremierCity», – запрошують у прес-службі ТРЦ.

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