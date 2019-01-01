Волинській обласній лікарні передали 50 штучних клапанів серця, які безкоштовно надаватимуть пацієнтам

50 штучних клапанів серця вартістю понад 34,6 тисячі євро декілька днів тому надійшли до Волинської обласної клінічної лікарні.Про це йдеться на сторінці "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА" у facebook.Перші 250 оксигенаторів для дорослих для операцій середньої складності з набором магістралей та 100 штучних клапанів серця, які вартували понад 172 тисячі євро, постачальник привіз до Луцька у липні минулого року. А ще 250 оксигенаторів на суму більш ніж 103 тисячі євро, надійдуть на Волинь, відповідно до договору, восени 2019-го.Загалом же у фірми «Медітрейд» у рамках реалізації Субпроекту придбали 500 оксигенаторів та 150 клапанів. А постачання частинами пов’язане з термінами зберігання цього стерильного матеріалу.Фахівці підтверджують, що ці розхідні матеріали, закуплені за кошти Субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», – від хорошого виробника і високої якості. Завідувач кардіохірургічного відділення ВОКЛ Володимир Пецентій уточнив, що за рік вже використали 72 клапани. І їх отримали 66 пацієнтів (адже, відповідно до показів, декому змінювали одразу два клапани). А під час операцій на серці використали 124 оксигенатори.Це постачання дозволяє суттєво знизити вартість операцій для пересічних волинян, які потребують цих втручань. Адже їм не довелося платити по кількасот євро за розхідники, бо придбані за кошти позики Світового банку оксигенатори та клапани надавали і надаватимуть пацієнтам на безоплатній основі.