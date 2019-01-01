У Польщі вшановують жертв у 76-ті роковини Волинської трагедії
Сьогодні, 13:10
11 липня у Польщі відзначають Національний день пам’яті жертв геноциду щодо громадян ІІ Речі Посполитої.
Міністр у Канцелярії президента Войцєх Колярський сказав, що президент Анджей Дуда хоче вшанувати трагічно вбитих поляків на Кресах (Східні креси - це польська назва територій сьогоденної Західної України, Західної Білорусі і Литви, що колись входили до складу Польської республіки – ред.) під час Другої світової війни, - пише Польське радіо.
Войцєх Колярський додав, що президент Польщі вшанує теж українців, котрі допомагали вижити полякам.
Войцєх Колярський визнав, що досі нерозв’язаною проблемою є питання пошуку та гідного поховання убитих поляків, котрі спочивають у безіменних могилах. Як сказав міністр, президент Анджей Дуда вірить, що історична правда є фундаментом, на якому вдасться розвинути порозуміння у справі ексгумацій та вшанування пам’яті поляків.
«Усе для того, аби те, що, як здається, нас ділить, почало у майбутньому об’єднувати, пам’ять про жертви, але теж пам’ять про тих, хто допомагав і переконання у тому, що ми вшановуємо минуле для того, аби такої трагедії більше не трапилося», - наголосив він.
Націнальний день пам’яті жертв геноциду щодо громадян Другої Респубілки Польща відзначають у роковини так званої кривавої неділі.
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Міністр у Канцелярії президента Войцєх Колярський сказав, що президент Анджей Дуда хоче вшанувати трагічно вбитих поляків на Кресах (Східні креси - це польська назва територій сьогоденної Західної України, Західної Білорусі і Литви, що колись входили до складу Польської республіки – ред.) під час Другої світової війни, - пише Польське радіо.
Войцєх Колярський додав, що президент Польщі вшанує теж українців, котрі допомагали вижити полякам.
Войцєх Колярський визнав, що досі нерозв’язаною проблемою є питання пошуку та гідного поховання убитих поляків, котрі спочивають у безіменних могилах. Як сказав міністр, президент Анджей Дуда вірить, що історична правда є фундаментом, на якому вдасться розвинути порозуміння у справі ексгумацій та вшанування пам’яті поляків.
«Усе для того, аби те, що, як здається, нас ділить, почало у майбутньому об’єднувати, пам’ять про жертви, але теж пам’ять про тих, хто допомагав і переконання у тому, що ми вшановуємо минуле для того, аби такої трагедії більше не трапилося», - наголосив він.
Націнальний день пам’яті жертв геноциду щодо громадян Другої Респубілки Польща відзначають у роковини так званої кривавої неділі.
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