У Польщі вшановують жертв у 76-ті роковини Волинської трагедії





Міністр у Канцелярії президента Войцєх Колярський сказав, що президент Анджей Дуда хоче вшанувати трагічно вбитих поляків на Кресах (Східні креси - це польська назва територій сьогоденної Західної України, Західної Білорусі і Литви, що колись входили до складу Польської республіки – ред.) під час Другої світової війни, - пише



Войцєх Колярський додав, що президент Польщі вшанує теж українців, котрі допомагали вижити полякам.



Войцєх Колярський визнав, що досі нерозв’язаною проблемою є питання пошуку та гідного поховання убитих поляків, котрі спочивають у безіменних могилах. Як сказав міністр, президент Анджей Дуда вірить, що історична правда є фундаментом, на якому вдасться розвинути порозуміння у справі ексгумацій та вшанування пам’яті поляків.



«Усе для того, аби те, що, як здається, нас ділить, почало у майбутньому об’єднувати, пам’ять про жертви, але теж пам’ять про тих, хто допомагав і переконання у тому, що ми вшановуємо минуле для того, аби такої трагедії більше не трапилося», - наголосив він.



Націнальний день пам’яті жертв геноциду щодо громадян Другої Респубілки Польща відзначають у роковини так званої кривавої неділі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 липня у Польщі відзначають Національний день пам’яті жертв геноциду щодо громадян ІІ Речі Посполитої.Міністр у Канцелярії президентасказав, що президентхоче вшанувати трагічно вбитих поляків на Кресах (Східні креси - це польська назва територій сьогоденної Західної України, Західної Білорусі і Литви, що колись входили до складу Польської республіки – ред.) під час Другої світової війни, - пише Польське радіо Войцєх Колярський додав, що президент Польщі вшанує теж українців, котрі допомагали вижити полякам.Войцєх Колярський визнав, що досі нерозв’язаною проблемою є питання пошуку та гідного поховання убитих поляків, котрі спочивають у безіменних могилах. Як сказав міністр, президент Анджей Дуда вірить, що історична правда є фундаментом, на якому вдасться розвинути порозуміння у справі ексгумацій та вшанування пам’яті поляків.«Усе для того, аби те, що, як здається, нас ділить, почало у майбутньому об’єднувати, пам’ять про жертви, але теж пам’ять про тих, хто допомагав і переконання у тому, що ми вшановуємо минуле для того, аби такої трагедії більше не трапилося», - наголосив він.Націнальний день пам’яті жертв геноциду щодо громадян Другої Респубілки Польща відзначають у роковини так званої кривавої неділі.

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