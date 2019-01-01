На Волині цьогоріч у 10 людей виявили небезпечні паразити-лямблії

На Волині щороку в області реєструється від 20 до 50 випадків захворюваності людей на лямбліоз, з них понад 70% – у дітей.В 2018 році було інвазовано 33 особи, - пише Волинський обласний лабораторний центр.Аналіз інвазованості населення області за останні 6 років показує, що в 2018 році на найпростіші кишкові обстежили осіб майже на 50% менше ніж у 2013 році, а відсоток виявлених інвазованих знизився на 32%. Захворюваність реєструвалась в Камінь-Каширському, Ратнівському, Старовижівському, Ковельському районах та в Луцьку.Лямбліоз – це захворювання, яке спричиняється паразитуванням лямблій в тонкому кишківнику організму людини, де вони своєю життєдіяльністю порушують процеси всмоктування жирів, вуглеводів, білків та вітамінів.Людина заражається лямбліозом при потраплянні в організм інвазійних цист лямблій. Джерелом інфекції є людина, яка виділяє цисти лямблій і деякі види тварин, з якими людина часто контактує – собаки, коти, велика рогата худоба, свині та інші, серед яких теж широко розповсюджений лямбліоз. Зараженість дітей у 3-5 разів більша, ніж дорослих. Діти можуть заражатись вже з першого місяця життя. Передається лямбліоз шляхом потрапляння контамінованих цист через ротову порожнину, при цьому факторами передачі є забруднені:- вода (недостатньо очищена питна вода, а також вода відкритих водойм, що при купанні потрапила в організм води);- харчові продукти, які не пройшли відповідної термічної обробки (фрукти, овочі, ягоди);- грунт в т.ч. пісок;- руки;- механічними переносниками можуть бути мухи.Для початку розвитку лямбліозу достатньо, щоб в організм потрапило 10 цист лямблій. Інкубаційний період триває від кількох днів до кількох тижнів (в середньому, 10-15 днів). Клінічні прояви дуже різноманітні, в першу чергу для захворювання характерні симптоми з боку шлунково-кишкового тракту: нестійкість випорожнень, метеоризм, болі в животі, нудота, іноді блювота, зниження апетиту. Друга група симптомів обумовлена синдромом інтоксикації. Перш за все це є пригнічений, депресивний стан пацієнта. Можливі також дратівливість, плаксивість, головні болі, запаморочення, серцебиття, задишка, порушення сну.Лямблія – паразит «туги і печалі», за влучним виразом Д.Ф. Лямбля. Для лямбліозної інвазії характерні алергічні прояви, зокрема на харчові антигени (молоко, рибу, яйця, цитрусові), блідість шкірних покривів, особливо шкіри обличчя. У більшості пацієнтів зустрічається нерівномірне забарвлення шкіри, її іктеричний відтінок. Зміна шкіри долонь і підошов часто реєстрований в останні роки симптом при лямбліозі. Досить частим симптомом при лямбліозі у хворих є ураження червоної облямівки губ (від легкого лущення і сухості до тріщин, заїд). В цілому для лямбліозу характерний хвилеподібний характер з періодами наростання і стихання симптоматики. При поєднанні з іншими захворюваннями лямбліоз сприяє їхньому затяжному і тяжчому перебігу (синдром «взаємного обтяження»).В 2019 році паразитологічною лабораторією ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» цисти лямблій виявили у 44% осіб котрі зверталися за проведенням паразитологічних досліджень з попередніми діагнозами «алергія», «алергічний дерматит».Усього з початку року в області діагноз «лямбліоз» підтверджено у 10 осіб, з них 6 випадків у м. Луцьк, 2 випадки — у Старовижівському районі, по 1-му випадку в Луцькому та Ратнівському районах. З усіх захворівших – 6 дітей (60%).