У двох парках Луцька – небезпечні кліщі
Сьогодні, 16:40
У 2019 році на Волині уже зареєстрували 10 випадків хвороби Лайма.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Найбільше хворих - у Луцьку (6 випадків), Маневицькому районі – 2 випадки, містах Ковелі, Нововолинську зафіксували по 1-му випадку.
Серед постраждалих — дитина віком 10 років. Напади кліщів відбувались під час відпочинку у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі України, парку імені 900-річчя Луцька, на прибудинкових територіях та під час перебування на дачних масивах.
Нагадаємо, Луцькрада не збирається знищувати небезпечних кліщів у парках.
До закладів охорони здоров’я області за допомогою з приводу укусів або присмоктування кліщів щотижня звертається 30-50 людей.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Найбільше хворих - у Луцьку (6 випадків), Маневицькому районі – 2 випадки, містах Ковелі, Нововолинську зафіксували по 1-му випадку.
Серед постраждалих — дитина віком 10 років. Напади кліщів відбувались під час відпочинку у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі України, парку імені 900-річчя Луцька, на прибудинкових територіях та під час перебування на дачних масивах.
Нагадаємо, Луцькрада не збирається знищувати небезпечних кліщів у парках.
До закладів охорони здоров’я області за допомогою з приводу укусів або присмоктування кліщів щотижня звертається 30-50 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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