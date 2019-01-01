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У двох парках Луцька – небезпечні кліщі

У двох парках Луцька – небезпечні кліщі
У 2019 році на Волині уже зареєстрували 10 випадків хвороби Лайма.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Найбільше хворих - у Луцьку (6 випадків), Маневицькому районі – 2 випадки, містах Ковелі, Нововолинську зафіксували по 1-му випадку.

Серед постраждалих — дитина віком 10 років. Напади кліщів відбувались під час відпочинку у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі України, парку імені 900-річчя Луцька, на прибудинкових територіях та під час перебування на дачних масивах.

Нагадаємо, Луцькрада не збирається знищувати небезпечних кліщів у парках.

До закладів охорони здоров’я області за допомогою з приводу укусів або присмоктування кліщів щотижня звертається 30-50 людей.

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Теги: кліщі, хвороба Лайма, Луцьк
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