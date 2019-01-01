Зеленський звільнив голову Іваничівської РДА

Лілію Кревську звільнили з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області.



Відповідне розпорядження підписав президент України Володимир Зеленський сьогодні, 11 липня, - йдеться на офіційному сайті Адміністрації президента.



"Звільнити КРЕВСЬКУ Лілію Богданівну з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у розпоряджені.



Нгадаємо, що 9 липня президент України Володимир Зеленський Анатолія Бринчука, Ратнівської РДА Андрія Харламповича, Ківерцівської РДА Валерія Ткачука, Горохівської РДА Юлії Гринчук, Володимир-Волинської РДА Наталії Василець, Ковельської РДА Віктора Козака, Шацької РДА Василя Голядинця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. звільнили з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області.Відповідне розпорядження підписав президент Українисьогодні, 11 липня, - йдеться на офіційному сайті Адміністрації президента."Звільнити КРЕВСЬКУ Лілію Богданівну з посади голови Іваничівської районної державної адміністрації Волинської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у розпоряджені.Нгадаємо, що 9 липня президент України Володимир Зеленський звільнив вісім голів райдержадміністрацій з Волині : Старовижівської РДА, Ратнівської РДА, Ківерцівської РДА, Горохівської РДА, Володимир-Волинської РДА, Ковельської РДА, Шацької РДА

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