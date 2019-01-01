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Волинянка отримала нагороду від президента Польщі

Волинянка отримала нагороду від президента Польщі
Жителька Волині отримала медаль «Virtus et Fraternitas»(чеснота і братерство) від президента Польщі Анджея Дуди.

Завдяки Олександрі Васейко, жительці села Сокіл, польські археологи знайшли місця масових поховань поляків у колишніх селах Воля Островецька та Острувки, що знаходились на території створеної Рівненської ОТГ, - повідомляє Район.in.ua.

Із вітальним візитом та найкращими побажаннями бабу Шуру (так її називають місцеві жителі) відвідав сільський голова Володимир Крижук. Під час приємної бесіди Олександра Васейко поділилась своїми спогадами та показала отриману медаль, яку особисто їй вручив президент Польщі Анджей Дуда, – йдеться на сайті Рівненської ОТГ.

Кандидатів висував Інститут Пілецького — організація, яка займається вшануванням, документуванням та вивченням історії ХХ ст. з особливим акцентом на польський досвід і долю польських громадян. Представляючи історію Олександри Васейко, Інститут Пілецького повідомив, що її батько, Каленик Лукашко, до війни дружив із поляками з сіл Островки та Воля Островецька, знищених у роки війни.

«Каленик допомагав польській родині ховатися в лісі. Коли він виявив, що їх також убили, показав доньці могили, які позначав хрестами, вирізаними на корі сусідніх дерев», – написав інститут, відзначаючи, що навіть через 70 років Олександра Васейко пам’ятала про убитих і приносила квіти на їхні могили.

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Теги: Волинь
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