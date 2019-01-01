На Волині засудили водія, який на тротуарі збив матір з дитиною





Про це йдеться у вироку Турійського районного суду Волинської області, передають



Під час судового засідання встановили, що 15 травня 2017 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та керуючи автомобілем «PEUGEOT 605 D», рухався по проїзній частині вулиці Ковельської у селищі Турійськ Волинської області.



Так, не вибравши безпечної швидкості руху, водій втратив контроль над транспортним засобом, в результаті чого виїхав з проїжджої частини на тротуарну доріжку, де скоїв наїзд на пішоходів. Внаслідок ДТП, обидві потерпілі отримали численні тілесні ушкодження.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав себе винним у вчиненні злочину. У вчиненому розкаявся, просив суворо його не карати, оскільки він повністю відшкодував завданий ним потерпілій збиток та усунув заподіяну шкоду.



Натомість потерпіла розповіла суду, що вона разом зі своєю неповнолітньою дочкою поверталася з дитячого дошкільного закладу додому і, знаходячись на тротуарній доріжці, почула ззаду незвичний звук, схожий на тертя колеса автомобіля по асфальту, а тому, щоб побачити, що відбувається, озирнулася і побачила легковий автомобіль синього кольору, який рухався в напрямку до неї по проїзній частині.



Після цього вона більше нічого не пам`ятає, бо втратила свідомість. Коли ж вона опритомніла, то лежала на землі, а біля неї знаходилася її дочка і багато людей, після чого вона зрозуміла, що на неї здійснив наїзд вказаний автомобіль. Претензій до обвинуваченого вона не мала, просила суворо його не карати і не позбавляти права керувати транспортними засобами, бо він повністю відшкодував їй матеріальну та моральну шкоду. Поданий цивільний позов просила залишити без розгляду.



Відтак, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік, змінивши його на умовне покарання терміном на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій, який керував автомобілем Peugeot у нетверезому стані та збив матір з дитиною, отримав умовне покарання терміном на один рік.Про це йдеться у вироку Турійського районного суду Волинської області, передають Волинські Новини Під час судового засідання встановили, що 15 травня 2017 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та керуючи автомобілем «PEUGEOT 605 D», рухався по проїзній частині вулиці Ковельської у селищі Турійськ Волинської області.Так, не вибравши безпечної швидкості руху, водій втратив контроль над транспортним засобом, в результаті чого виїхав з проїжджої частини на тротуарну доріжку, де скоїв наїзд на пішоходів. Внаслідок ДТП, обидві потерпілі отримали численні тілесні ушкодження.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав себе винним у вчиненні злочину. У вчиненому розкаявся, просив суворо його не карати, оскільки він повністю відшкодував завданий ним потерпілій збиток та усунув заподіяну шкоду.Натомість потерпіла розповіла суду, що вона разом зі своєю неповнолітньою дочкою поверталася з дитячого дошкільного закладу додому і, знаходячись на тротуарній доріжці, почула ззаду незвичний звук, схожий на тертя колеса автомобіля по асфальту, а тому, щоб побачити, що відбувається, озирнулася і побачила легковий автомобіль синього кольору, який рухався в напрямку до неї по проїзній частині.Після цього вона більше нічого не пам`ятає, бо втратила свідомість. Коли ж вона опритомніла, то лежала на землі, а біля неї знаходилася її дочка і багато людей, після чого вона зрозуміла, що на неї здійснив наїзд вказаний автомобіль. Претензій до обвинуваченого вона не мала, просила суворо його не карати і не позбавляти права керувати транспортними засобами, бо він повністю відшкодував їй матеріальну та моральну шкоду. Поданий цивільний позов просила залишити без розгляду.Відтак, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік, змінивши його на умовне покарання терміном на один рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію