вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині засудили водія, який на тротуарі збив матір з дитиною

На Волині засудили водія, який на тротуарі збив матір з дитиною
Водій, який керував автомобілем Peugeot у нетверезому стані та збив матір з дитиною, отримав умовне покарання терміном на один рік.

Про це йдеться у вироку Турійського районного суду Волинської області, передають Волинські Новини.

Під час судового засідання встановили, що 15 травня 2017 року обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння та керуючи автомобілем «PEUGEOT 605 D», рухався по проїзній частині вулиці Ковельської у селищі Турійськ Волинської області.

Так, не вибравши безпечної швидкості руху, водій втратив контроль над транспортним засобом, в результаті чого виїхав з проїжджої частини на тротуарну доріжку, де скоїв наїзд на пішоходів. Внаслідок ДТП, обидві потерпілі отримали численні тілесні ушкодження.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений визнав себе винним у вчиненні злочину. У вчиненому розкаявся, просив суворо його не карати, оскільки він повністю відшкодував завданий ним потерпілій збиток та усунув заподіяну шкоду.

Натомість потерпіла розповіла суду, що вона разом зі своєю неповнолітньою дочкою поверталася з дитячого дошкільного закладу додому і, знаходячись на тротуарній доріжці, почула ззаду незвичний звук, схожий на тертя колеса автомобіля по асфальту, а тому, щоб побачити, що відбувається, озирнулася і побачила легковий автомобіль синього кольору, який рухався в напрямку до неї по проїзній частині.

Після цього вона більше нічого не пам`ятає, бо втратила свідомість. Коли ж вона опритомніла, то лежала на землі, а біля неї знаходилася її дочка і багато людей, після чого вона зрозуміла, що на неї здійснив наїзд вказаний автомобіль. Претензій до обвинуваченого вона не мала, просила суворо його не карати і не позбавляти права керувати транспортними засобами, бо він повністю відшкодував їй матеріальну та моральну шкоду. Поданий цивільний позов просила залишити без розгляду.

Відтак, суд визнав водія винним та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік, змінивши його на умовне покарання терміном на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Волинь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Я ні від кого не ховаюсь», – митник Кривіцький про розшук
Сьогодні, 09:52
На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни
Сьогодні, 09:46
На Волині засудили водія, який на тротуарі збив матір з дитиною
Сьогодні, 09:28
Петра і Павла: прикмети та традиції 12 липня
Сьогодні, 09:13
Майже «мертва» справа про мертвих лосів: трупи тварин – досі у холодильнику, а покараних – нема
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО У Луцьку – ДТП за участю елітної іномарки і буса. ФОТО
09 липень, 17:25
У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО У селі під Луцьком зіткнулись два автомобілі. ФОТО
08 липень, 16:23
На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні На Волині п’яний мотоцикліст збив дівчину-підлітка: обоє – в лікарні
08 липень, 12:02
Під Луцьком водій ВАЗ на смерть збив чоловіка. ФОТО Під Луцьком водій ВАЗ на смерть збив чоловіка. ФОТО
08 липень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький клуб перетворився на притон, – депутат. ФОТО
Сьогодні, 10:16
 0
У «Луцьктеплі» просять жителів міста заплатити за опалення та гарячу воду
Сьогодні, 10:02
 0
У мережі з’явилося відео зі штабу кандидата в нардепи Тараса Шкітера (відео)*
Сьогодні, 09:55
 0
«Я ні від кого не ховаюсь», – митник Кривіцький про розшук
Сьогодні, 09:52
 0
На Волині рятувальники знешкодили снаряди часів Другої світової війни
Сьогодні, 09:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿