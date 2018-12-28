120 тисяч пенсіонерів з Волині можуть залишитися без доставки пенсії додому





Про це розповів директор Волинської дирекції ПАТ «УкрПошта» Іван Шевчук, йдеться у сюжеті



З його слів, на Волині пенсію додому листоноші приносять більш як 120-ти тисячам клієнтів. 64-річний Антон Ковжук прийшов до відділення пошти заплатити за комунальні послуги. З ціпком у руках, каже, ледь дійшов. Пенсію інваліду другої групи щомісяця приносять додому. Про те, що з 2020 року ця послуга зникне, розповідає, чув.



«Куди мені в город їхати в «Ощадбанк», шукати десь. Мені принесли додому, я собі получив, розписався, подякував. Ну, як же ж тому пенсіонеру бідному кожен раз їздити за тією пенсією», - каже чоловік.



У сусідній кімнаті 2 поштарки місцевого відділення «Укрпошти» сортують пресу.



Свіжу кореспонденцію 57-річна поштарка села Романів Тетяна Василенко повезе односельцям. На вулиці на жінку чекає старенький велосипед.



«Велосипед цей, мабуть, уже років 15, як його виділили, я вже працюю на пошті 18 років. Ми вже часто його ремонтували, на ньому весь час і розвожу пошту», - розповідає жінка.



Поштарка розповідає, що працює на чверть ставки. Отримує півтори тисячі гривень. На пенсію, листи та кореспонденцію від Тетяни чекають 70 пенсіонерів із села Романів та Ботин.



64-річна Надія Чумак чекає на поштарку, щоб отримати свіжу газету. Жінка каже: Тетяна щомісяця їй, хворій на цукровий діабет, приносить 1700 гривень. Найближчий банк - у Луцьку, за 23 кілометри від села.



«Тіки Луцьк. В нас не має ні аптеки, нічого в нас в селі немає. Ми живемо ну як вам сказати, ніби під обласним центром і ніби як на якомусь острові, ще забрати пошту від нас, то буде нам крах», - каже жінка



Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський написав відкритого листа Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, де розповів, чому підприємство не зможе наступного року доставляти пенсіонерам гроші. Каже: тарифи на доставку пенсій не мінялися з 2004-го. Нові - 2 міністерства, інфраструктури та економічного розвитку, - затвердили в листопаді 2017-го. А міністерство соціальної політики - не підписало.



«Давайте просто винесемо це на відкритий тендер. І нехай ринок скаже, скільки ця послуга коштує. Ми готові прийняти участь у прозорих чесних тендерах на доставку пенсій. Попереднього року "Укрпошта" зазнала збитків на 535 мільйонів гривень. Збитки за доставку пенсій - мільярд. Тобто ми взяли 400 мільйонів прибутку, зазнали мільярд збитку й отримали 535 мільйонів збитку в компанії», - висловився гендиректор "Укрпошти".



Зі слів віцепрем’єр-міністра України Павла Розенка, за доставку пенсій держбюджет сплачує 2,5 мільярди гривень. Чи збільшувати цю суму в уряді наразі вирішують.



Якщо з наступного року не отримуватиме пенсію на дому, Надія Чумак каже, лишиться без грошей.



«Ми ж теж люди, ми хочем жити. Не уявляю. Мабуть, прийдеться пішки йти не то шо, а на Київ і за собою кликати людей», - бідкається пенсіонерка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пенсіонери з 2020 року не зможуть отримувати пенсію на дому, якщо Кабінет міністрів не збільшить фінансування доставки грошей.Про це розповів директор Волинської дирекції ПАТ «УкрПошта», йдеться у сюжеті Суспільного Волині З його слів, на Волині пенсію додому листоноші приносять більш як 120-ти тисячам клієнтів. 64-річнийприйшов до відділення пошти заплатити за комунальні послуги. З ціпком у руках, каже, ледь дійшов. Пенсію інваліду другої групи щомісяця приносять додому. Про те, що з 2020 року ця послуга зникне, розповідає, чув.«Куди мені в город їхати в «Ощадбанк», шукати десь. Мені принесли додому, я собі получив, розписався, подякував. Ну, як же ж тому пенсіонеру бідному кожен раз їздити за тією пенсією», - каже чоловік.У сусідній кімнаті 2 поштарки місцевого відділення «Укрпошти» сортують пресу.Свіжу кореспонденцію 57-річна поштарка села Романів Тетяна Василенко повезе односельцям. На вулиці на жінку чекає старенький велосипед.«Велосипед цей, мабуть, уже років 15, як його виділили, я вже працюю на пошті 18 років. Ми вже часто його ремонтували, на ньому весь час і розвожу пошту», - розповідає жінка.Поштарка розповідає, що працює на чверть ставки. Отримує півтори тисячі гривень. На пенсію, листи та кореспонденцію від Тетяни чекають 70 пенсіонерів із села Романів та Ботин.64-річначекає на поштарку, щоб отримати свіжу газету. Жінка каже: Тетяна щомісяця їй, хворій на цукровий діабет, приносить 1700 гривень. Найближчий банк - у Луцьку, за 23 кілометри від села.«Тіки Луцьк. В нас не має ні аптеки, нічого в нас в селі немає. Ми живемо ну як вам сказати, ніби під обласним центром і ніби як на якомусь острові, ще забрати пошту від нас, то буде нам крах», - каже жінкаГенеральний директор «Укрпошти»написав відкритого листа Прем’єр-міністру, де розповів, чому підприємство не зможе наступного року доставляти пенсіонерам гроші. Каже: тарифи на доставку пенсій не мінялися з 2004-го. Нові - 2 міністерства, інфраструктури та економічного розвитку, - затвердили в листопаді 2017-го. А міністерство соціальної політики - не підписало.«Давайте просто винесемо це на відкритий тендер. І нехай ринок скаже, скільки ця послуга коштує. Ми готові прийняти участь у прозорих чесних тендерах на доставку пенсій. Попереднього року "Укрпошта" зазнала збитків на 535 мільйонів гривень. Збитки за доставку пенсій - мільярд. Тобто ми взяли 400 мільйонів прибутку, зазнали мільярд збитку й отримали 535 мільйонів збитку в компанії», - висловився гендиректор "Укрпошти".Зі слів віцепрем’єр-міністра України, за доставку пенсій держбюджет сплачує 2,5 мільярди гривень. Чи збільшувати цю суму в уряді наразі вирішують.Якщо з наступного року не отримуватиме пенсію на дому, Надія Чумак каже, лишиться без грошей.«Ми ж теж люди, ми хочем жити. Не уявляю. Мабуть, прийдеться пішки йти не то шо, а на Київ і за собою кликати людей», - бідкається пенсіонерка.

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