Волинський суд встановив факт перебування українського воїна у російському полоні

Горохівський районний суд Волинської встановив юридичний факт перебування бійця волинської військової частини у полоні у контрольованих Росією збройних формувань на Донбасі.У травні 2014 року Сергія Бойка призвали до лав Збройних сил України та залучили до складу військової частини польова пошта В0116 (1 окремий мотопіхотний батальйон «Волинь»), а згодом і до складу сил, що виконують бойові завдання, - повідомляє Район.in.ua.На початку листопада 2014 року у складі бойової групи Сергій отримав наказ вирушити на непідконтрольну Україні територію Донецької області та забрати важко пораненого українського військовослужбовця, якого утримували представники іррегулярних збройних формувань РФ.Група потрапила у пастку. Разом із товаришами Сергій потратив у полон до окупантів. Провів у катівнях архіву СБУ в місті Донецьку майже два місяці.Далі Сергій Бойко подасть позов про отримання компенсації моральної шкоди від держави-агресора.