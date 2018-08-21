Волинський суд встановив факт перебування українського воїна у російському полоні
Сьогодні, 21:25
Горохівський районний суд Волинської встановив юридичний факт перебування бійця волинської військової частини у полоні у контрольованих Росією збройних формувань на Донбасі.
У травні 2014 року Сергія Бойка призвали до лав Збройних сил України та залучили до складу військової частини польова пошта В0116 (1 окремий мотопіхотний батальйон «Волинь»), а згодом і до складу сил, що виконують бойові завдання, - повідомляє Район.in.ua.
На початку листопада 2014 року у складі бойової групи Сергій отримав наказ вирушити на непідконтрольну Україні територію Донецької області та забрати важко пораненого українського військовослужбовця, якого утримували представники іррегулярних збройних формувань РФ.
Група потрапила у пастку. Разом із товаришами Сергій потратив у полон до окупантів. Провів у катівнях архіву СБУ в місті Донецьку майже два місяці.
Далі Сергій Бойко подасть позов про отримання компенсації моральної шкоди від держави-агресора.
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У травні 2014 року Сергія Бойка призвали до лав Збройних сил України та залучили до складу військової частини польова пошта В0116 (1 окремий мотопіхотний батальйон «Волинь»), а згодом і до складу сил, що виконують бойові завдання, - повідомляє Район.in.ua.
На початку листопада 2014 року у складі бойової групи Сергій отримав наказ вирушити на непідконтрольну Україні територію Донецької області та забрати важко пораненого українського військовослужбовця, якого утримували представники іррегулярних збройних формувань РФ.
Група потрапила у пастку. Разом із товаришами Сергій потратив у полон до окупантів. Провів у катівнях архіву СБУ в місті Донецьку майже два місяці.
Далі Сергій Бойко подасть позов про отримання компенсації моральної шкоди від держави-агресора.
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