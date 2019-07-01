вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В морі неподалік Шрі-Ланки загинув український моряк

В морі неподалік Шрі-Ланки загинув український моряк
У Лакадівському морі недалеко від Шрі-Ланки на танкері GAS AEGEAN (прапор Ліберії) в один день померли два моряки.

Про це повідомляє ІА «БессарабіяINFORM».

Один із загиблих моряків - 34-річний житель Ізмаїла Сергій П., а його колега - 39-річний росіянин.

Як стало відомо, загиблий ізмаїльський моряк працював на посаді другого механіка.

Причина одночасної смерті відразу двох членів екіпажу судна зараз встановлюється. Їх тіла відправлять на експертизу, правоохоронці проводять розслідування. Є інформація, що напередодні загибелі чоловіка пили медичний спирт з госпіталю.

Танкер GAS AEGEAN йшов з лаверів (Франція) в Кудаллор (Східна Індія). У зв'язку з трагедією на борту судно вимушено змінило курс і зайшло в порт Трінкомалі (Шрі-Ланка).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Аміачний» Луцьк: як вберегтися від отруєння і надати допомогу
Зеленський звільнив вісім волинських голів РДА
Дивовижна історія песика Барса з Луцька, який через 5 років повернувся додому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Президент помилував політв’язня Кремля
12 липень, 23:47
«Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО
12 липень, 23:16
В морі неподалік Шрі-Ланки загинув український моряк
12 липень, 22:46
Волинська метальниця завоювала золото на Універсіаді
12 липень, 22:17
Помер волинянин, який був членом ОУН-УПА і керівником Норильського повстання
12 липень, 21:53
Схожі новини
Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років Підсобний працівник Палацу культури Луцька через вбивство сів за ґрати на 7 років
12 липень, 18:22
Помер знаний учасник ОУН-УПА на Волині Помер знаний учасник ОУН-УПА на Волині
12 липень, 16:00
На Донбасі від кулі снайпера загинув 29-річний військовий На Донбасі від кулі снайпера загинув 29-річний військовий
12 липень, 15:01
У Києві в метро під потягом загинула жінка У Києві в метро під потягом загинула жінка
12 липень, 11:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Президент помилував політв’язня Кремля
12 липень, 23:47
 0
«Совєти», «танці» та «русалки»: діалектолог показав унікальні розмови з волинськими старожилами. ВІДЕО
12 липень, 23:16
 0
В морі неподалік Шрі-Ланки загинув український моряк
12 липень, 22:46
 0
Волинська метальниця завоювала золото на Універсіаді
12 липень, 22:17
 0
Медіа
відео
1/8
﻿