В морі неподалік Шрі-Ланки загинув український моряк





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Один із загиблих моряків - 34-річний житель Ізмаїла Сергій П., а його колега - 39-річний росіянин.



Як стало відомо, загиблий ізмаїльський моряк працював на посаді другого механіка.



Причина одночасної смерті відразу двох членів екіпажу судна зараз встановлюється. Їх тіла відправлять на експертизу, правоохоронці проводять розслідування. Є інформація, що напередодні загибелі чоловіка пили медичний спирт з госпіталю.



Танкер GAS AEGEAN йшов з лаверів (Франція) в Кудаллор (Східна Індія). У зв'язку з трагедією на борту судно вимушено змінило курс і зайшло в порт Трінкомалі (Шрі-Ланка).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лакадівському морі недалеко від Шрі-Ланки на танкері GAS AEGEAN (прапор Ліберії) в один день померли два моряки.Про це повідомляє ІА «БессарабіяINFORM» Один із загиблих моряків - 34-річний житель Ізмаїла Сергій П., а його колега - 39-річний росіянин.Як стало відомо, загиблий ізмаїльський моряк працював на посаді другого механіка.Причина одночасної смерті відразу двох членів екіпажу судна зараз встановлюється. Їх тіла відправлять на експертизу, правоохоронці проводять розслідування. Є інформація, що напередодні загибелі чоловіка пили медичний спирт з госпіталю.Танкер GAS AEGEAN йшов з лаверів (Франція) в Кудаллор (Східна Індія). У зв'язку з трагедією на борту судно вимушено змінило курс і зайшло в порт Трінкомалі (Шрі-Ланка).

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